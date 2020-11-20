https://ria.ru/20201120/dtp-1585449547.html

В ДТП с автобусом на севере Москвы погибли два человека

В ДТП с автобусом на севере Москвы погибли два человека

Жертвами ДТП с участием автобуса и легкового авто на севере Москвы стали два человека, сообщает столичный Дептранс в Telegram. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T06:57

2020-11-20T06:57

2020-11-20T08:06

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Жертвами ДТП с участием автобуса и легкового авто на севере Москвы стали два человека, сообщает столичный Дептранс в Telegram.Авария произошла в 1:50 на пересечение Дмитровского и Коровинского шоссе.В ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ.

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия