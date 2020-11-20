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В ДТП с автобусом на севере Москвы погибли два человека
В ДТП с автобусом на севере Москвы погибли два человека
Жертвами ДТП с участием автобуса и легкового авто на севере Москвы стали два человека, сообщает столичный Дептранс в Telegram. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T06:57
2020-11-20T06:57
2020-11-20T08:06
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Жертвами ДТП с участием автобуса и легкового авто на севере Москвы стали два человека, сообщает столичный Дептранс в Telegram.Авария произошла в 1:50 на пересечение Дмитровского и Коровинского шоссе.В ДТП погибли водитель и пассажир ВАЗ.
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москва, происшествия