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Генсек ООН призвал G20 продлить заморозку долгов для бедных стран
Генсек ООН призвал G20 продлить заморозку долгов для бедных стран
Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает G20 продлить до конца 2021 года отсрочку по выплате долгов бедных стран. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T20:40
2020-11-20T20:40
антониу гутерреш
большая двадцатка
оон
в мире
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ООН, 20 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает G20 продлить до конца 2021 года отсрочку по выплате долгов бедных стран.Ранее министры финансов стран "Большой двадцатки" договорились продлить на полгода - до апреля 2021 года инициативу по приостановке выплат в счет обслуживания долга для беднейших стран мира."Группа двадцати" продлила инициативу приостановки обслуживания долга (Debt Service Suspension Initiative – ред.) на шесть месяцев и приняла общую схему для обработки долга. Приветствуем эти шаги, но нужно сделать еще больше. Я настаиваю на дальнейшем продлении, до конца 2021 года и, что особенно важно, на расширении сферы охвата инициатив на все нуждающиеся развивающиеся страны и страны со средним уровнем дохода", - сказал Гутерреш на пресс-конференции.По его словам, "необходимо создать глобальную архитектуру для повышения прозрачности долгов и устойчивости"."Эффект домино от банкротств может разрушить мировую экономику. Мы не можем позволить пандемии COVID привести к долговой пандемии", - заявил генсек ООН.Саммит G20 состоится в онлайн-формате 21-22 ноября, его темами станут пандемия коронавируса, защита климата, финансовая политика и развитие мировой экономики и торговли, поддержка Африки. Ожидается, что Гутерреш примет в нем участие.
https://ria.ru/20201120/putin-1585507890.html
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антониу гутерреш, большая двадцатка, оон, в мире

Генсек ООН призвал G20 продлить заморозку долгов для бедных стран

20:40 20.11.2020
 
© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© AP Photo / K.M. Chaudary
Читать ria.ru в
ООН, 20 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает G20 продлить до конца 2021 года отсрочку по выплате долгов бедных стран.
Ранее министры финансов стран "Большой двадцатки" договорились продлить на полгода - до апреля 2021 года инициативу по приостановке выплат в счет обслуживания долга для беднейших стран мира.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
Вчера, 13:28
Отдельных двусторонних встреч Путина на саммите G20 не планируется
"Группа двадцати" продлила инициативу приостановки обслуживания долга (Debt Service Suspension Initiative – ред.) на шесть месяцев и приняла общую схему для обработки долга. Приветствуем эти шаги, но нужно сделать еще больше. Я настаиваю на дальнейшем продлении, до конца 2021 года и, что особенно важно, на расширении сферы охвата инициатив на все нуждающиеся развивающиеся страны и страны со средним уровнем дохода", - сказал Гутерреш на пресс-конференции.
По его словам, "необходимо создать глобальную архитектуру для повышения прозрачности долгов и устойчивости".
"Эффект домино от банкротств может разрушить мировую экономику. Мы не можем позволить пандемии COVID привести к долговой пандемии", - заявил генсек ООН.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
Вчера, 13:02
Стали известны главные для Путина темы на саммите G20
Саммит G20 состоится в онлайн-формате 21-22 ноября, его темами станут пандемия коронавируса, защита климата, финансовая политика и развитие мировой экономики и торговли, поддержка Африки. Ожидается, что Гутерреш примет в нем участие.
 
Антониу ГутеррешБольшая двадцаткаООНВ мире
 
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