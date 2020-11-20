https://ria.ru/20201120/dolgi-1585608114.html

Генсек ООН призвал G20 продлить заморозку долгов для бедных стран

Генсек ООН призвал G20 продлить заморозку долгов для бедных стран

Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает G20 продлить до конца 2021 года отсрочку по выплате долгов бедных стран. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T20:40

2020-11-20T20:40

2020-11-20T20:40

антониу гутерреш

большая двадцатка

оон

в мире

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ООН, 20 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает G20 продлить до конца 2021 года отсрочку по выплате долгов бедных стран.Ранее министры финансов стран "Большой двадцатки" договорились продлить на полгода - до апреля 2021 года инициативу по приостановке выплат в счет обслуживания долга для беднейших стран мира."Группа двадцати" продлила инициативу приостановки обслуживания долга (Debt Service Suspension Initiative – ред.) на шесть месяцев и приняла общую схему для обработки долга. Приветствуем эти шаги, но нужно сделать еще больше. Я настаиваю на дальнейшем продлении, до конца 2021 года и, что особенно важно, на расширении сферы охвата инициатив на все нуждающиеся развивающиеся страны и страны со средним уровнем дохода", - сказал Гутерреш на пресс-конференции.По его словам, "необходимо создать глобальную архитектуру для повышения прозрачности долгов и устойчивости"."Эффект домино от банкротств может разрушить мировую экономику. Мы не можем позволить пандемии COVID привести к долговой пандемии", - заявил генсек ООН.Саммит G20 состоится в онлайн-формате 21-22 ноября, его темами станут пандемия коронавируса, защита климата, финансовая политика и развитие мировой экономики и торговли, поддержка Африки. Ожидается, что Гутерреш примет в нем участие.

https://ria.ru/20201120/putin-1585507890.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201120/g20-1585501329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

антониу гутерреш, большая двадцатка, оон, в мире