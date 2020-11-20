Генсек ООН призвал G20 продлить заморозку долгов для бедных стран
© AP Photo / K.M. ChaudaryГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
© AP Photo / K.M. Chaudary
ООН, 20 ноя – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает G20 продлить до конца 2021 года отсрочку по выплате долгов бедных стран.
Ранее министры финансов стран "Большой двадцатки" договорились продлить на полгода - до апреля 2021 года инициативу по приостановке выплат в счет обслуживания долга для беднейших стран мира.
"Группа двадцати" продлила инициативу приостановки обслуживания долга (Debt Service Suspension Initiative – ред.) на шесть месяцев и приняла общую схему для обработки долга. Приветствуем эти шаги, но нужно сделать еще больше. Я настаиваю на дальнейшем продлении, до конца 2021 года и, что особенно важно, на расширении сферы охвата инициатив на все нуждающиеся развивающиеся страны и страны со средним уровнем дохода", - сказал Гутерреш на пресс-конференции.
По его словам, "необходимо создать глобальную архитектуру для повышения прозрачности долгов и устойчивости".
"Эффект домино от банкротств может разрушить мировую экономику. Мы не можем позволить пандемии COVID привести к долговой пандемии", - заявил генсек ООН.
Саммит G20 состоится в онлайн-формате 21-22 ноября, его темами станут пандемия коронавируса, защита климата, финансовая политика и развитие мировой экономики и торговли, поддержка Африки. Ожидается, что Гутерреш примет в нем участие.