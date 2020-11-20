https://ria.ru/20201120/chempionat-1585534495.html

Национальный чемпионат профмастерства "Абилимпикс" пройдет 23-29 ноября

Национальный чемпионат профмастерства "Абилимпикс" пройдет 23-29 ноября

VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству "Абилимпикс" для людей с ограниченными возможностями здоровья, входящий в президентскую платформу... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:19

2020-11-20T15:19

2020-11-20T15:19

общество

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству "Абилимпикс" для людей с ограниченными возможностями здоровья, входящий в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", пройдет 23-29 ноября в очно-дистанционном формате и соберет более 2 тысяч участников на площадках 81 региона России, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Соревнования будут проходить по 77 компетенциям, самыми популярными по числу участников стали три направления: "Обработка текста", "Швея" и "Поварское дело". Выполнение заданий будут оцениваться дистанционно. Эксперты будут наблюдать за ходом чемпионата из Центра координации главных экспертов в Москве, а участники будут работать на площадках образовательных учреждений в субъектах.Также запланирована деловая программа, посвященная повышению качества профессионального образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ, трудоустройству и сопровождению инвалидов молодого возраста при получении профобразования, вопросам доступной городской среды. Она включает дискуссии, мотивационные лекции, творческие встречи и мастер-классы с участием представителей федеральных и региональных ведомств, образовательных организаций, общественных организаций инвалидов, ресурсных учебно-методических центров. Онлайн-трансляция будет доступна на сайте Национального центра "Абилимпикс" (www.abilympics-russia.ru) и в соцсетях. Кроме того, за чемпионатом можно будет следить с помощью специального мобильного приложения, доступного для скачивания на всех операционных системах на платформе "Event.Rocks". Как отметили в пресс-службе, по результатам проведения чемпионата в 2017-2019 годах было трудоустроено более 4 тысяч участников соревнований "Абилимпикс", а всего в них приняло участие более 25 тысяч человек.

https://ria.ru/20201019/kvartiry-1580160622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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