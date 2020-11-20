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Национальный чемпионат профмастерства "Абилимпикс" пройдет 23-29 ноября
Национальный чемпионат профмастерства "Абилимпикс" пройдет 23-29 ноября
VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству "Абилимпикс" для людей с ограниченными возможностями здоровья, входящий в президентскую платформу... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:19
2020-11-20T15:19
общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству "Абилимпикс" для людей с ограниченными возможностями здоровья, входящий в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", пройдет 23-29 ноября в очно-дистанционном формате и соберет более 2 тысяч участников на площадках 81 региона России, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Соревнования будут проходить по 77 компетенциям, самыми популярными по числу участников стали три направления: "Обработка текста", "Швея" и "Поварское дело". Выполнение заданий будут оцениваться дистанционно. Эксперты будут наблюдать за ходом чемпионата из Центра координации главных экспертов в Москве, а участники будут работать на площадках образовательных учреждений в субъектах.Также запланирована деловая программа, посвященная повышению качества профессионального образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ, трудоустройству и сопровождению инвалидов молодого возраста при получении профобразования, вопросам доступной городской среды. Она включает дискуссии, мотивационные лекции, творческие встречи и мастер-классы с участием представителей федеральных и региональных ведомств, образовательных организаций, общественных организаций инвалидов, ресурсных учебно-методических центров. Онлайн-трансляция будет доступна на сайте Национального центра "Абилимпикс" (www.abilympics-russia.ru) и в соцсетях. Кроме того, за чемпионатом можно будет следить с помощью специального мобильного приложения, доступного для скачивания на всех операционных системах на платформе "Event.Rocks". Как отметили в пресс-службе, по результатам проведения чемпионата в 2017-2019 годах было трудоустроено более 4 тысяч участников соревнований "Абилимпикс", а всего в них приняло участие более 25 тысяч человек.
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общество

Национальный чемпионат профмастерства "Абилимпикс" пройдет 23-29 ноября

15:19 20.11.2020
 
© Фото : АбилимпиксУчастница национального чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс"
Участница национального чемпионата по профессиональному мастерству Абилимпикс - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : Абилимпикс
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. VI Национальный чемпионат по профессиональному мастерству "Абилимпикс" для людей с ограниченными возможностями здоровья, входящий в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", пройдет 23-29 ноября в очно-дистанционном формате и соберет более 2 тысяч участников на площадках 81 региона России, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Соревнования будут проходить по 77 компетенциям, самыми популярными по числу участников стали три направления: "Обработка текста", "Швея" и "Поварское дело". Выполнение заданий будут оцениваться дистанционно. Эксперты будут наблюдать за ходом чемпионата из Центра координации главных экспертов в Москве, а участники будут работать на площадках образовательных учреждений в субъектах.
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Также запланирована деловая программа, посвященная повышению качества профессионального образования для лиц с инвалидностью и ОВЗ, трудоустройству и сопровождению инвалидов молодого возраста при получении профобразования, вопросам доступной городской среды. Она включает дискуссии, мотивационные лекции, творческие встречи и мастер-классы с участием представителей федеральных и региональных ведомств, образовательных организаций, общественных организаций инвалидов, ресурсных учебно-методических центров.
Онлайн-трансляция будет доступна на сайте Национального центра "Абилимпикс" (www.abilympics-russia.ru) и в соцсетях. Кроме того, за чемпионатом можно будет следить с помощью специального мобильного приложения, доступного для скачивания на всех операционных системах на платформе "Event.Rocks".
Как отметили в пресс-службе, по результатам проведения чемпионата в 2017-2019 годах было трудоустроено более 4 тысяч участников соревнований "Абилимпикс", а всего в них приняло участие более 25 тысяч человек.
 
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