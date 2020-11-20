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В детском центре после замечания Кадырова убрали изображения супергероев
В детском центре после замечания Кадырова убрали изображения супергероев
2020-11-20T13:52
2020-11-20T17:34
шейх мансур
северный кавказ
рамзан кадыров
сша
общество
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КУРЧАЛОЙ (Чечня), 20 ноя – РИА Новости. В Чечне после замечания главы республики Рамзана Кадырова поменяли оформление детского игрового центра в Курчалое, где на стенах были нарисованы персонажи американских комиксов, вместо них появились изображения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и героев Кавказской войны конца XVIII-XIX веков, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник Кадыров поручил убрать изображения героев Marvel - Капитана Америку, Тора, Железного человека, использованных при оформлении детского игрового центра в новом жилом комплексе в Курчалое, и заменить их национальными героями.Рамзан Кадыров поручил заменить изображения американских персонажей на национальных героев во всех детских центрах и площадках республики.В пятницу с участием Кадырова состоялось открытие высотного комплекса в городе Курчалое, в котором расположен детский центр. Персонажи американских комиксов на стенах центра сменили изображения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и героев Кавказской войны конца XVIII-XIX веков."Я поручил заменить полностью (в детских центрах) по всей республике", - заявил Кадыров журналистам, отвечая на вопрос, касалось ли поручение заменить героев Marvel конкретно детского центра в Курчалое. По его словам, у Чеченской республики и России много героев.Кадыров считает, что чеченский народ должен восхвалять своих героев, узнавать их и оставлять будущим поколениям.На стенах изображены Ахмат-Хаджи Кадыров, а также известные духовные и военные лидеры периода Кавказской войны - Шейх Мансур, Бейбулат Таймиев и Байсангур Беноевский, рассказали РИА Новости в администрации района.Ахмат-Хаджи Кадыров, первый президент Чечни, погиб в результате теракта во время парада Победы на стадионе в Грозном 9 мая 2004 года.Шейх Мансур – исламский проповедник, первый имам Северного Кавказа, руководитель народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа конца XVIII века.Бейбулат Таймиев - военный деятель конца XVIII — первой половины XIX века, участник Кавказской войны. Пушкин в своём очерке "Путешествие в Арзрум" назвал его "грозой Кавказа". Байсангур Беноевкий – полководец, наиб имама Шамиля, после сдачи Шамиля царским войскам в 1859 году продолжил сопротивление.
северный кавказ
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шейх мансур, северный кавказ, рамзан кадыров, сша, общество

В детском центре после замечания Кадырова убрали изображения супергероев

13:52 20.11.2020 (обновлено: 17:34 20.11.2020)
 
© РИА НовостиПереоформление детского игрового центра в Курчалое, где на стенах были изображены персонажи американских комиксов
Переоформление детского игрового центра в Курчалое, где на стенах были изображены персонажи американских комиксов - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
КУРЧАЛОЙ (Чечня), 20 ноя – РИА Новости. В Чечне после замечания главы республики Рамзана Кадырова поменяли оформление детского игрового центра в Курчалое, где на стенах были нарисованы персонажи американских комиксов, вместо них появились изображения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и героев Кавказской войны конца XVIII-XIX веков, передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник Кадыров поручил убрать изображения героев Marvel - Капитана Америку, Тора, Железного человека, использованных при оформлении детского игрового центра в новом жилом комплексе в Курчалое, и заменить их национальными героями.
© РИА НовостиПереоформление детского игрового центра в Курчалое, где на стенах были изображены персонажи американских комиксов
Переоформление детского игрового центра в Курчалое, где на стенах были изображены персонажи американских комиксов - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости
Переоформление детского игрового центра в Курчалое, где на стенах были изображены персонажи американских комиксов
Рамзан Кадыров поручил заменить изображения американских персонажей на национальных героев во всех детских центрах и площадках республики.
В пятницу с участием Кадырова состоялось открытие высотного комплекса в городе Курчалое, в котором расположен детский центр. Персонажи американских комиксов на стенах центра сменили изображения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и героев Кавказской войны конца XVIII-XIX веков.
"Я поручил заменить полностью (в детских центрах) по всей республике", - заявил Кадыров журналистам, отвечая на вопрос, касалось ли поручение заменить героев Marvel конкретно детского центра в Курчалое. По его словам, у Чеченской республики и России много героев.
"Однако желтая пресса все преподносит по-своему, что якобы Рамзан Кадыров потребовал разместить портреты Ахмата-Хаджи и его. А почему бы и нет? Ахмат-Хаджи - Герой России, великий воин, мусульманин , он спас народ. Почему мы не можем равнять его с великими героями нашего народа?" - подчеркнул Кадыров. Он отметил, что в эпоху Ахмата-Хаджи восстановили разрушенную республику, он собрал и объединил народ и теперь республика развивается.
Кадыров считает, что чеченский народ должен восхвалять своих героев, узнавать их и оставлять будущим поколениям.
На стенах изображены Ахмат-Хаджи Кадыров, а также известные духовные и военные лидеры периода Кавказской войны - Шейх Мансур, Бейбулат Таймиев и Байсангур Беноевский, рассказали РИА Новости в администрации района.
© РИА НовостиПереоформление детского игрового центра в Курчалое, где на стенах были изображены персонажи американских комиксов
Переоформление детского игрового центра в Курчалое, где на стенах были изображены персонажи американских комиксов - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости
Переоформление детского игрового центра в Курчалое, где на стенах были изображены персонажи американских комиксов
Ахмат-Хаджи Кадыров, первый президент Чечни, погиб в результате теракта во время парада Победы на стадионе в Грозном 9 мая 2004 года.
Шейх Мансур – исламский проповедник, первый имам Северного Кавказа, руководитель народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа конца XVIII века.
Бейбулат Таймиев - военный деятель конца XVIII — первой половины XIX века, участник Кавказской войны. Пушкин в своём очерке "Путешествие в Арзрум" назвал его "грозой Кавказа". Байсангур Беноевкий – полководец, наиб имама Шамиля, после сдачи Шамиля царским войскам в 1859 году продолжил сопротивление.
© РИА НовостиПереоформление детского игрового центра в Курчалое, где на стенах были изображены персонажи американских комиксов
Переоформление детского игрового центра в Курчалое, где на стенах были изображены персонажи американских комиксов - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости
Переоформление детского игрового центра в Курчалое, где на стенах были изображены персонажи американских комиксов
 
Шейх МансурСеверный КавказРамзан КадыровСШАОбщество
 
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