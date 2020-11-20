https://ria.ru/20201120/chechnya-1585512443.html

В детском центре после замечания Кадырова убрали изображения супергероев

В детском центре после замечания Кадырова убрали изображения супергероев

2020-11-20T13:52

2020-11-20T13:52

2020-11-20T17:34

шейх мансур

северный кавказ

рамзан кадыров

сша

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585514366_0:53:1169:710_1400x0_80_0_0_565a8e4272c9dfcab6e0730199f889cd.jpg

КУРЧАЛОЙ (Чечня), 20 ноя – РИА Новости. В Чечне после замечания главы республики Рамзана Кадырова поменяли оформление детского игрового центра в Курчалое, где на стенах были нарисованы персонажи американских комиксов, вместо них появились изображения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и героев Кавказской войны конца XVIII-XIX веков, передает корреспондент РИА Новости.В понедельник Кадыров поручил убрать изображения героев Marvel - Капитана Америку, Тора, Железного человека, использованных при оформлении детского игрового центра в новом жилом комплексе в Курчалое, и заменить их национальными героями.Рамзан Кадыров поручил заменить изображения американских персонажей на национальных героев во всех детских центрах и площадках республики.В пятницу с участием Кадырова состоялось открытие высотного комплекса в городе Курчалое, в котором расположен детский центр. Персонажи американских комиксов на стенах центра сменили изображения первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова и героев Кавказской войны конца XVIII-XIX веков."Я поручил заменить полностью (в детских центрах) по всей республике", - заявил Кадыров журналистам, отвечая на вопрос, касалось ли поручение заменить героев Marvel конкретно детского центра в Курчалое. По его словам, у Чеченской республики и России много героев.Кадыров считает, что чеченский народ должен восхвалять своих героев, узнавать их и оставлять будущим поколениям.На стенах изображены Ахмат-Хаджи Кадыров, а также известные духовные и военные лидеры периода Кавказской войны - Шейх Мансур, Бейбулат Таймиев и Байсангур Беноевский, рассказали РИА Новости в администрации района.Ахмат-Хаджи Кадыров, первый президент Чечни, погиб в результате теракта во время парада Победы на стадионе в Грозном 9 мая 2004 года.Шейх Мансур – исламский проповедник, первый имам Северного Кавказа, руководитель народно-освободительного движения горцев Северного Кавказа конца XVIII века.Бейбулат Таймиев - военный деятель конца XVIII — первой половины XIX века, участник Кавказской войны. Пушкин в своём очерке "Путешествие в Арзрум" назвал его "грозой Кавказа". Байсангур Беноевкий – полководец, наиб имама Шамиля, после сдачи Шамиля царским войскам в 1859 году продолжил сопротивление.

северный кавказ

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шейх мансур, северный кавказ, рамзан кадыров, сша, общество