Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201120/bryansk-1585459534.html
Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
Бывший сотрудник российской оборонки Юрий Ещенко получил 13 лет колонии строгого режима за попытку продать США секретные данные, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T09:45
2020-11-20T17:07
брянский областной суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
брянск
белоруссия
брянская область
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585560295_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_8cf49dc0d9b2483df47765b1c2bbaadb.jpg
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Бывший сотрудник российской оборонки Юрий Ещенко получил 13 лет колонии строгого режима за попытку продать США секретные данные, сообщили в ФСБ.Мужчина работал в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. Следствие установило, что у него был план продать Вашингтону "информацию о перспективных разработках российского ВПК".В 2015-2017 годах Ещенко копировал документы, а в начале 2019-го вышел на ЦРУ. В июле того же года его задержали при попытке передать сведения. Это произошло в Брянской области, граничащей с Украиной и Белоруссией.Против него возбудили дело о госизмене. Суд проходил в Брянске. Обвиняемый признал вину и раскаялся.
https://ria.ru/20201022/shpionazh-1580925844.html
брянск
белоруссия
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Колония на 13 лет: россиянин получил срок за попытку продать ЦРУ секретные данные
Бывший сотрудник российской оборонки Юрий Ещенко получил 13 лет колонии строгого режима за попытку продать США секретные данные. Кадры из зала суда.
2020-11-20T09:45
true
PT0M55S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585560295_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_325944c104fd702857ed80b1e186efe5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брянский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянск, белоруссия, брянская область, безопасность

Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ

09:45 20.11.2020 (обновлено: 17:07 20.11.2020)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Бывший сотрудник российской оборонки Юрий Ещенко получил 13 лет колонии строгого режима за попытку продать США секретные данные, сообщили в ФСБ.
Мужчина работал в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. Следствие установило, что у него был план продать Вашингтону "информацию о перспективных разработках российского ВПК".
В 2015-2017 годах Ещенко копировал документы, а в начале 2019-го вышел на ЦРУ. В июле того же года его задержали при попытке передать сведения. Это произошло в Брянской области, граничащей с Украиной и Белоруссией.
Против него возбудили дело о госизмене. Суд проходил в Брянске. Обвиняемый признал вину и раскаялся.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 03:29
Источник раскрыл подробности обвинения заподозренного в шпионаже украинца
 
Брянский областной судФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)БрянскБелоруссияБрянская областьБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:07Директор ВОЗ рассказал о ситуации с коронавирусом в мире
18:04Источник сообщил о создании партии двоюродным племянником Путина
17:59Азербайджан направил России ходатайство по делу журналиста Семена Пегова
17:55В Белоруссии признали взрыв автомобиля милиционера в Гродно терактом
17:54Трамп в закрытом режиме выступил на виртуальном саммите АТЭС
17:51Правнуки подарили открытку королевской чете на 73-ю годовщину свадьбы
17:50Захвативший заложников в Тбилиси выдвинул требования
17:46МЧС планирует увеличить группировку в Карабахе
17:43Московскую клинику закрыли из-за сокрытия данных о пациентах с COVID-19
17:42Казахстан выйдет из договора с Россией о взаимодействии при пусках ракет
17:42В Курске задержали грабивших женщин отца и сына
17:31Главу Кипрской церкви перестали поминать в РПЦ из-за признания лидера ПЦУ
17:31РЖД дали врачам, борющимся с COVID-19, скидки на билет в купе
17:27В Армении задержали 85 участников акций протеста
17:27Германия рассчитывает на прогресс по ДСНВ при президентстве Байдена
17:25Мединский предложил создать мемориал жертвам нацистского геноцида в СССР
17:23Суд не стал рассматривать иск сына Цоя к студии Учителя
17:21Суд добавил экс-главе Росграницы Безделову год колонии за хищения
17:18Синоптики рассказали, когда в Москве закончится снегопад
17:17Патриарх Кирилл попросил Путина заняться Александро-Невской лаврой
Лента новостейМолния