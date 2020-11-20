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Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
Бывший сотрудник российской оборонки Юрий Ещенко получил 13 лет колонии строгого режима за попытку продать США секретные данные, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T09:45
2020-11-20T09:45
2020-11-20T17:07
брянский областной суд
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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безопасность
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Бывший сотрудник российской оборонки Юрий Ещенко получил 13 лет колонии строгого режима за попытку продать США секретные данные, сообщили в ФСБ.Мужчина работал в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. Следствие установило, что у него был план продать Вашингтону "информацию о перспективных разработках российского ВПК".В 2015-2017 годах Ещенко копировал документы, а в начале 2019-го вышел на ЦРУ. В июле того же года его задержали при попытке передать сведения. Это произошло в Брянской области, граничащей с Украиной и Белоруссией.Против него возбудили дело о госизмене. Суд проходил в Брянске. Обвиняемый признал вину и раскаялся.
https://ria.ru/20201022/shpionazh-1580925844.html
брянск
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Колония на 13 лет: россиянин получил срок за попытку продать ЦРУ секретные данные
Бывший сотрудник российской оборонки Юрий Ещенко получил 13 лет колонии строгого режима за попытку продать США секретные данные. Кадры из зала суда.
2020-11-20T09:45
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брянский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянск, белоруссия, брянская область, безопасность