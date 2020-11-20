https://ria.ru/20201120/bryansk-1585459534.html

Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ

Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ

Бывший сотрудник российской оборонки Юрий Ещенко получил 13 лет колонии строгого режима за попытку продать США секретные данные, сообщили в ФСБ. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T09:45

2020-11-20T09:45

2020-11-20T17:07

брянский областной суд

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

брянск

белоруссия

брянская область

безопасность

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Бывший сотрудник российской оборонки Юрий Ещенко получил 13 лет колонии строгого режима за попытку продать США секретные данные, сообщили в ФСБ.Мужчина работал в организации, занимавшейся в Североморске обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота. Следствие установило, что у него был план продать Вашингтону "информацию о перспективных разработках российского ВПК".В 2015-2017 годах Ещенко копировал документы, а в начале 2019-го вышел на ЦРУ. В июле того же года его задержали при попытке передать сведения. Это произошло в Брянской области, граничащей с Украиной и Белоруссией.Против него возбудили дело о госизмене. Суд проходил в Брянске. Обвиняемый признал вину и раскаялся.

https://ria.ru/20201022/shpionazh-1580925844.html

брянск

белоруссия

брянская область

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Колония на 13 лет: россиянин получил срок за попытку продать ЦРУ секретные данные Бывший сотрудник российской оборонки Юрий Ещенко получил 13 лет колонии строгого режима за попытку продать США секретные данные. Кадры из зала суда. 2020-11-20T09:45 true PT0M55S

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брянский областной суд, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), брянск, белоруссия, брянская область, безопасность