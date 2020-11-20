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"Русал" построил семь больниц для борьбы с COVID-19 на Урале и в Сибири
"Русал" построил семь больниц для борьбы с COVID-19 на Урале и в Сибири
Компания "Русал" построила за свой счет госпитали для лечения от коронавируса жителей семи городов на Урале и в Сибири и рассчитывает открыть их уже до конца... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:25
2020-11-20T16:26
распространение нового коронавируса
урал
здоровье - общество
русал
олег дерипаска
красноярский край
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общество
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Компания "Русал" построила за свой счет госпитали для лечения от коронавируса жителей семи городов на Урале и в Сибири и рассчитывает открыть их уже до конца ноября, сообщили РИА Новости официальный представитель Олега Дерипаски .Затраты на строительство составили около 4 миллиардов рублей, инвестором проекта стал "Русал"."Ситуация в регионах обострилась, сложности с оперативным созданием новых больничных мощностей стали очевидными. Особенно напряженная обстановка сложилась в Свердловской и Иркутской областях, Коми, Хакасии и Красноярском крае. В такой ситуации регионам необходима была помощь со стороны бизнеса", - объясняет представитель Дерипаски.В медцентрах оборудовано по 60-120 койкомест (в зависимости от региона и с возможностью расширения), есть приемно-диагностические отделения, отделения реанимации и интенсивной терапии. Медцентры оснащены высокотехнологичным медицинским оборудованием, в том числе компьютерными томографами, аппаратами ИВЛ и УЗИ, а также медицинской техникой для лабораторной и функциональной диагностики.Фонд "Вольное Дело", основанный Олегом Дерипаской, подобрал для медцентров высокопрофессиональный персонал и обеспечил подготовку дополнительных специалистов - молодых врачей, которые сейчас проходят обучение в целевой ординатуре. Для профильных специалистов были организованы обучающие семинары по работе с медицинским оборудованием."После открытия больниц местным жителям не придется преодолевать многокилометровые расстояния до районных центров, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь. В условиях сложной эпидемиологической обстановки новые медцентры обеспечат жителям регионов быстрый доступ к врачебной помощи и качественным медицинским услугам. Кроме того, новые больницы позволят снизить нагрузку на медучреждения крупных городов, которые сейчас работают на пределе", - добавил представитель Дерипаски.В настоящее время медцентры ориентированы на борьбу с коронавирусом и подготовлены для приема пациентов с внебольничной пневмонией. Однако после стабилизации эпидемиологической обстановки они будут перепрофилированы в иммунологические центры, где особое внимание будет уделено диагностике сложных заболеваний.Представитель бизнесмена уточнил, что после открытия медцентры будут переданы регионам и станут структурными подразделениями инфекционных или многопрофильных городских больниц. Новым медцентрам будут также переданы автомобили скорой помощи и средства индивидуальной защиты, в том числе специальная защитная экипировка для врачей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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урал, здоровье - общество, русал, олег дерипаска, красноярский край, иркутская область, общество

"Русал" построил семь больниц для борьбы с COVID-19 на Урале и в Сибири

11:25 20.11.2020 (обновлено: 16:26 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВывеска Управляющей компании "РУСАЛ"
Вывеска Управляющей компании РУСАЛ - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Компания "Русал" построила за свой счет госпитали для лечения от коронавируса жителей семи городов на Урале и в Сибири и рассчитывает открыть их уже до конца ноября, сообщили РИА Новости официальный представитель Олега Дерипаски .

"По инициативе промышленника Олега Дерипаски в семи городах Сибири и Урала - Краснотурьинске, Ачинске, Богучанах, Шелехове, Братске, Тайшете и Саяногорске - всего за полгода были построены современные медицинские центры. Открытие медцентров состоится уже в этом месяце", - рассказал он.

Затраты на строительство составили около 4 миллиардов рублей, инвестором проекта стал "Русал".
"Ситуация в регионах обострилась, сложности с оперативным созданием новых больничных мощностей стали очевидными. Особенно напряженная обстановка сложилась в Свердловской и Иркутской областях, Коми, Хакасии и Красноярском крае. В такой ситуации регионам необходима была помощь со стороны бизнеса", - объясняет представитель Дерипаски.
В медцентрах оборудовано по 60-120 койкомест (в зависимости от региона и с возможностью расширения), есть приемно-диагностические отделения, отделения реанимации и интенсивной терапии. Медцентры оснащены высокотехнологичным медицинским оборудованием, в том числе компьютерными томографами, аппаратами ИВЛ и УЗИ, а также медицинской техникой для лабораторной и функциональной диагностики.
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Фонд "Вольное Дело", основанный Олегом Дерипаской, подобрал для медцентров высокопрофессиональный персонал и обеспечил подготовку дополнительных специалистов - молодых врачей, которые сейчас проходят обучение в целевой ординатуре. Для профильных специалистов были организованы обучающие семинары по работе с медицинским оборудованием.
"После открытия больниц местным жителям не придется преодолевать многокилометровые расстояния до районных центров, чтобы получить квалифицированную медицинскую помощь. В условиях сложной эпидемиологической обстановки новые медцентры обеспечат жителям регионов быстрый доступ к врачебной помощи и качественным медицинским услугам. Кроме того, новые больницы позволят снизить нагрузку на медучреждения крупных городов, которые сейчас работают на пределе", - добавил представитель Дерипаски.
В настоящее время медцентры ориентированы на борьбу с коронавирусом и подготовлены для приема пациентов с внебольничной пневмонией. Однако после стабилизации эпидемиологической обстановки они будут перепрофилированы в иммунологические центры, где особое внимание будет уделено диагностике сложных заболеваний.
Представитель бизнесмена уточнил, что после открытия медцентры будут переданы регионам и станут структурными подразделениями инфекционных или многопрофильных городских больниц. Новым медцентрам будут также переданы автомобили скорой помощи и средства индивидуальной защиты, в том числе специальная защитная экипировка для врачей.
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Распространение нового коронавирусаУралЗдоровье - ОбществоРусалОлег ДерипаскаКрасноярский крайИркутская областьОбщество
 
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