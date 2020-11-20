https://ria.ru/20201120/bolnitsa-1585610971.html

Из ростовской больницы, где умерли пациенты на ИВЛ, уволились три врача

Из ростовской больницы, где умерли пациенты на ИВЛ, уволились три врача

Три врача написали заявления на увольнение из городской больницы №20 Ростова-на-Дону, где в октябре якобы из-за перебоев с поставкой медицинского кислорода... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T21:11

2020-11-20T21:11

2020-11-20T21:11

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Три врача написали заявления на увольнение из городской больницы №20 Ростова-на-Дону, где в октябре якобы из-за перебоев с поставкой медицинского кислорода скончались несколько пациентов, сообщил журналистам представитель администрации города."Заявление на увольнение по собственному желанию подали три врача. На 13 ноября двое из них уже прекратили трудовые отношения с медицинской организацией", - прокомментировал он сообщения о массовом увольнении врачей из больницы №20.По данным горадминистрации, на 16 ноября в отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом на работу приняты пять врачей.В конце октября в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы № 20, на базе которой развернут COVID-госпиталь, якобы задохнулись во время паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти это опровергли. В Кремле назвали информацию тревожной. Позже по факту смерти пяти пациентов в больнице 11 октября было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.В начале ноября анестезиолог-реаниматолог больницы Артур Топоров, обнародовавший в СМИ проблемы с медицинским кислородом в медучреждении, уволился из больницы по собственному желанию. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585525342.html

https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия