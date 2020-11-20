Из ростовской больницы, где умерли пациенты на ИВЛ, уволились три врача
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи возле городской больницы №20 в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Три врача написали заявления на увольнение из городской больницы №20 Ростова-на-Дону, где в октябре якобы из-за перебоев с поставкой медицинского кислорода скончались несколько пациентов, сообщил журналистам представитель администрации города.
"Заявление на увольнение по собственному желанию подали три врача. На 13 ноября двое из них уже прекратили трудовые отношения с медицинской организацией", - прокомментировал он сообщения о массовом увольнении врачей из больницы №20.
По данным горадминистрации, на 16 ноября в отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом на работу приняты пять врачей.
В конце октября в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы № 20, на базе которой развернут COVID-госпиталь, якобы задохнулись во время паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти это опровергли. В Кремле назвали информацию тревожной. Позже по факту смерти пяти пациентов в больнице 11 октября было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
В начале ноября анестезиолог-реаниматолог больницы Артур Топоров, обнародовавший в СМИ проблемы с медицинским кислородом в медучреждении, уволился из больницы по собственному желанию.
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