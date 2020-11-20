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Из ростовской больницы, где умерли пациенты на ИВЛ, уволились три врача
Из ростовской больницы, где умерли пациенты на ИВЛ, уволились три врача
Три врача написали заявления на увольнение из городской больницы №20 Ростова-на-Дону, где в октябре якобы из-за перебоев с поставкой медицинского кислорода... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T21:11
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ростовская область
ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Три врача написали заявления на увольнение из городской больницы №20 Ростова-на-Дону, где в октябре якобы из-за перебоев с поставкой медицинского кислорода скончались несколько пациентов, сообщил журналистам представитель администрации города."Заявление на увольнение по собственному желанию подали три врача. На 13 ноября двое из них уже прекратили трудовые отношения с медицинской организацией", - прокомментировал он сообщения о массовом увольнении врачей из больницы №20.По данным горадминистрации, на 16 ноября в отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом на работу приняты пять врачей.В конце октября в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы № 20, на базе которой развернут COVID-госпиталь, якобы задохнулись во время паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти это опровергли. В Кремле назвали информацию тревожной. Позже по факту смерти пяти пациентов в больнице 11 октября было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.В начале ноября анестезиолог-реаниматолог больницы Артур Топоров, обнародовавший в СМИ проблемы с медицинским кислородом в медучреждении, уволился из больницы по собственному желанию. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585525342.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ростовская область, ростов-на-дону, происшествия

Из ростовской больницы, где умерли пациенты на ИВЛ, уволились три врача

21:11 20.11.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкБригада скорой медицинской помощи возле городской больницы №20 в Ростове-на-Дону
Бригада скорой медицинской помощи возле городской больницы №20 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноя - РИА Новости. Три врача написали заявления на увольнение из городской больницы №20 Ростова-на-Дону, где в октябре якобы из-за перебоев с поставкой медицинского кислорода скончались несколько пациентов, сообщил журналистам представитель администрации города.
"Заявление на увольнение по собственному желанию подали три врача. На 13 ноября двое из них уже прекратили трудовые отношения с медицинской организацией", - прокомментировал он сообщения о массовом увольнении врачей из больницы №20.
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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По данным горадминистрации, на 16 ноября в отделение анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для пациентов с коронавирусом на работу приняты пять врачей.
В конце октября в СМИ появилась информация, что несколько пациентов горбольницы № 20, на базе которой развернут COVID-госпиталь, якобы задохнулись во время паузы в снабжении медицинским кислородом. Городские власти это опровергли. В Кремле назвали информацию тревожной. Позже по факту смерти пяти пациентов в больнице 11 октября было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.
В начале ноября анестезиолог-реаниматолог больницы Артур Топоров, обнародовавший в СМИ проблемы с медицинским кислородом в медучреждении, уволился из больницы по собственному желанию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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