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Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20201120/blagoustroystvo-1585479397.html
Власти Ленобласти благоустроят 75 общественных пространств в 2021 году
Власти Ленобласти благоустроят 75 общественных пространств в 2021 году
К концу 2021 году во всех районах Ленинградской области будут благоустроены как минимум 75 общественных территорий, сообщил во время рабочей поездки в... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:26
2020-11-20T11:26
ленинградская область
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. К концу 2021 году во всех районах Ленинградской области будут благоустроены как минимум 75 общественных территорий, сообщил во время рабочей поездки в Гатчинский район региона губернатор области Александр Дрозденко. Он посетил "Аэропарк" — крупнейший проект благоустройства общественной территории, расположенный в микрорайоне Аэродром, в котором проживают более 27 тысяч человек. В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в августе 2020 года там уже был открыт скейт-парк. По словам Дрозденко, современная спортивная зона рассчитана и на профессиональных скейтеров, и на любителей. Там предусмотрены скейт-площадки для экстремальных видов спорта, организована стилизованная под взлетную полосу подсветка, проведено озеленение, сделаны дорожки, организованы рампы для скейтеров разного уровня. "Хорошее место, видно, что нравится жителям в любую погоду. Проект по благоустройству "Аэропарка" стал одним из победителей конкурса Минстроя. В 2020 году в этом конкурсе победили уже 5 проектов из Ленинградской области. Новые общественные пространства появятся в Киришах, Волхове, Ивангороде, Новой Ладоге и Сясьстрое", — отметил он.Губернатор напомнил, что дальнейшее благоустройство "Аэропарка" как раз стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе. Территория включает в себя роллердром, тематическую детскую площадку, кольцевую велодорожку, а так же работы по озеленению, установке опор освещения, скамеек, малых архитектурных форм. В следующем году планируется благоустроить парки в Тосно, Сясьстрое и Мурино, набережные Охты и Луги, сквер в Выборге и озеро в Лодейном Поле. Субсидии на работы выделяются в рамках госпрограммы "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" — это часть нацпроекта "Жилье и городская среда". Для этого из федерального бюджета будет выделено 347 миллионов рублей, а из областного — 801,4 миллион рублей, добавили в пресс-службе областной администрации.
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александр дрозденко

Власти Ленобласти благоустроят 75 общественных пространств в 2021 году

11:26 20.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА "Россия Сегодня" на Российском инвестиционном форуме в Сочи
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на стенде МИА Россия Сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя — РИА Новости. К концу 2021 году во всех районах Ленинградской области будут благоустроены как минимум 75 общественных территорий, сообщил во время рабочей поездки в Гатчинский район региона губернатор области Александр Дрозденко.
Он посетил "Аэропарк" — крупнейший проект благоустройства общественной территории, расположенный в микрорайоне Аэродром, в котором проживают более 27 тысяч человек. В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" в августе 2020 года там уже был открыт скейт-парк.
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По словам Дрозденко, современная спортивная зона рассчитана и на профессиональных скейтеров, и на любителей. Там предусмотрены скейт-площадки для экстремальных видов спорта, организована стилизованная под взлетную полосу подсветка, проведено озеленение, сделаны дорожки, организованы рампы для скейтеров разного уровня.
"Хорошее место, видно, что нравится жителям в любую погоду. Проект по благоустройству "Аэропарка" стал одним из победителей конкурса Минстроя. В 2020 году в этом конкурсе победили уже 5 проектов из Ленинградской области. Новые общественные пространства появятся в Киришах, Волхове, Ивангороде, Новой Ладоге и Сясьстрое", — отметил он.
Губернатор напомнил, что дальнейшее благоустройство "Аэропарка" как раз стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе. Территория включает в себя роллердром, тематическую детскую площадку, кольцевую велодорожку, а так же работы по озеленению, установке опор освещения, скамеек, малых архитектурных форм.
"В 2021 году во всех районах Ленинградской области будет благоустроено как минимум 75 общественных территорий", — сказал глава Ленобласти.
В следующем году планируется благоустроить парки в Тосно, Сясьстрое и Мурино, набережные Охты и Луги, сквер в Выборге и озеро в Лодейном Поле. Субсидии на работы выделяются в рамках госпрограммы "Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" — это часть нацпроекта "Жилье и городская среда". Для этого из федерального бюджета будет выделено 347 миллионов рублей, а из областного — 801,4 миллион рублей, добавили в пресс-службе областной администрации.
 
Ленинградская областьАлександр Дрозденко
 
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