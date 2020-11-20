https://ria.ru/20201120/bezhentsy-1585592692.html
Лавров рассказал о ситуации с беженцами в Карабахе
Лавров рассказал о ситуации с беженцами в Карабахе
Помощь нужна 90 тысячам армянских беженцев из Нагорного Карабаха и 45 тысячам азербайджанских, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T18:56
2020-11-20T18:56
2020-11-20T19:34
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Помощь нужна 90 тысячам армянских беженцев из Нагорного Карабаха и 45 тысячам азербайджанских, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."По линии комиссара по делам беженцев важно составить достоверную статистику о количестве людей, которые нуждаются в помощи... речь идет о порядка 90 тысячах человек, которые ушли в Армению, и примерно 45 тысячах азербайджанцев, которые на фоне боевых действий покинули прилегающие к Нагорному Карабаху районы", - сказал Лавров в ходе совещания под председательством президента РФ о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.
https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584780987.html
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нагорный карабах, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), азербайджан, армения, в мире