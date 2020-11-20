https://ria.ru/20201120/bezhentsy-1585592692.html

Лавров рассказал о ситуации с беженцами в Карабахе

Лавров рассказал о ситуации с беженцами в Карабахе

Помощь нужна 90 тысячам армянских беженцев из Нагорного Карабаха и 45 тысячам азербайджанских, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T18:56

2020-11-20T18:56

2020-11-20T19:34

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Помощь нужна 90 тысячам армянских беженцев из Нагорного Карабаха и 45 тысячам азербайджанских, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."По линии комиссара по делам беженцев важно составить достоверную статистику о количестве людей, которые нуждаются в помощи... речь идет о порядка 90 тысячах человек, которые ушли в Армению, и примерно 45 тысячах азербайджанцев, которые на фоне боевых действий покинули прилегающие к Нагорному Карабаху районы", - сказал Лавров в ходе совещания под председательством президента РФ о российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

https://ria.ru/20201116/bezhentsy-1584780987.html

нагорный карабах

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорный карабах, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), азербайджан, армения, в мире