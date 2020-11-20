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В Карабах за сутки вернулись 1382 беженца
В Карабах за сутки вернулись 1382 беженца
За сутки в Нагорный Карабах вернулись еще 1,3 тысячи беженцев, итого – более 4,4 тысячи, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:33
2020-11-20T14:33
2020-11-20T14:37
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
степанакерт
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. За сутки в Нагорный Карабах вернулись еще 1,3 тысячи беженцев, итого – более 4,4 тысячи, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Подчеркивается, что российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни.
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игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), нагорный карабах, степанакерт, в мире