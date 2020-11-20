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В Карабах за сутки вернулись 1382 беженца

В Карабах за сутки вернулись 1382 беженца

За сутки в Нагорный Карабах вернулись еще 1,3 тысячи беженцев, итого – более 4,4 тысячи, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T14:33

2020-11-20T14:33

2020-11-20T14:37

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

ситуация в нагорном карабахе

нагорный карабах

степанакерт

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. За сутки в Нагорный Карабах вернулись еще 1,3 тысячи беженцев, итого – более 4,4 тысячи, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Подчеркивается, что российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни.

нагорный карабах

степанакерт

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игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), нагорный карабах, степанакерт, в мире