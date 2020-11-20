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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201120/bezhentsy-1585523142.html
В Карабах за сутки вернулись 1382 беженца
В Карабах за сутки вернулись 1382 беженца
За сутки в Нагорный Карабах вернулись еще 1,3 тысячи беженцев, итого – более 4,4 тысячи, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T14:33
2020-11-20T14:37
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
степанакерт
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. За сутки в Нагорный Карабах вернулись еще 1,3 тысячи беженцев, итого – более 4,4 тысячи, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Подчеркивается, что российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни.
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игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), нагорный карабах, степанакерт, в мире

В Карабах за сутки вернулись 1382 беженца

14:33 20.11.2020 (обновлено: 14:37 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВозвращение беженцев в Нагорный Карабах
Возвращение беженцев в Нагорный Карабах - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. За сутки в Нагорный Карабах вернулись еще 1,3 тысячи беженцев, итого – более 4,4 тысячи, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Продолжается возвращение мирных жителей, ранее покинувших свои дома в Нагорном Карабахе из-за боевых действий. Девятнадцатого ноября под контролем российских миротворцев в Нагорный Карабах с территории Республики Армения вернулись еще 1 382 беженца. С 14 ноября российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение в места прежнего проживания более четырех тысяч четырехсот жителей Нагорного Карабаха", - говорится в сообщении.

Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября, 20:36Инфографика
Российские миротворческие силы в Карабахе: дислокация и контингент
Подчеркивается, что российские миротворцы оказывают максимальное содействие местным властям в восстановлении мирной жизни.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Нагорный КарабахСтепанакертВ мире
 
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