https://ria.ru/20201120/bezdelov-1585568460.html

Суд добавил экс-главе Росграницы Безделову год колонии за хищения

Суд добавил экс-главе Росграницы Безделову год колонии за хищения

Тушинский суд Москвы в пятницу окончательно приговорил к десяти годам колонии экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова за новый эпизод хищений – в общей сложности РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T17:21

2020-11-20T17:21

2020-11-20T17:23

россия

дмитрий безделов

росграница

происшествия

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Тушинский суд Москвы в пятницу окончательно приговорил к десяти годам колонии экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова за новый эпизод хищений – в общей сложности бывший чиновник украл с сообщниками свыше 500 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Марина Свиридова.После освобождения Безделову еще минимум три года запрещено будет работать чиновником.Уже осужденного на девять лет колонии Безделова в мае прошлого года заключили под стражу по новому эпизоду о хищении 49 миллионов рублей при обустройстве участков границы с Монголией и Финляндией.Другие фигуранты этого дела – тоже бывшие чиновники Росграницы - в ходе первого и последнего для них пока процесса получили от 2,5 до 8 лет колонии. При этом суд отказался признавать их членами организованного преступного сообщества.После возбуждения уголовного дела в 2013 году он бежал из России в Италию (якобы на "отдых и лечение"), но там был пойман и выдан на родину. Как и большинство других фигурантов, Безделов себя виновным не признавал и не признает.Вопросы к его работе у правительства возникали и ранее: в 2012-м тогдашний вице-премьер Дмитрий Рогозин публично раскритиковал Безделова за срыв срока сдачи объектов, строившихся к саммиту АТЭС во Владивостоке. Вскоре после этого его уволили.

https://ria.ru/20201118/men-1585254476.html

https://ria.ru/20201020/abyzov-1580709963.html

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россия, дмитрий безделов, росграница, происшествия