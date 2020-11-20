Суд добавил экс-главе Росграницы Безделову год колонии за хищения
17:21 20.11.2020 (обновлено: 17:23 20.11.2020)
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБывший глава федерального агентства по обустройству государственной границы РФ Дмитрий Безделов в Мещанском суде города Москвы. 29 декабря 2017
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Тушинский суд Москвы в пятницу окончательно приговорил к десяти годам колонии экс-главу Росграницы Дмитрия Безделова за новый эпизод хищений – в общей сложности бывший чиновник украл с сообщниками свыше 500 миллионов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Марина Свиридова.
"Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет … колонии общего режима со штрафом в миллион рублей", - сказала Свиридова.
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После освобождения Безделову еще минимум три года запрещено будет работать чиновником.
Уже осужденного на девять лет колонии Безделова в мае прошлого года заключили под стражу по новому эпизоду о хищении 49 миллионов рублей при обустройстве участков границы с Монголией и Финляндией.
Другие фигуранты этого дела – тоже бывшие чиновники Росграницы - в ходе первого и последнего для них пока процесса получили от 2,5 до 8 лет колонии. При этом суд отказался признавать их членами организованного преступного сообщества.
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После возбуждения уголовного дела в 2013 году он бежал из России в Италию (якобы на "отдых и лечение"), но там был пойман и выдан на родину. Как и большинство других фигурантов, Безделов себя виновным не признавал и не признает.
Вопросы к его работе у правительства возникали и ранее: в 2012-м тогдашний вице-премьер Дмитрий Рогозин публично раскритиковал Безделова за срыв срока сдачи объектов, строившихся к саммиту АТЭС во Владивостоке. Вскоре после этого его уволили.