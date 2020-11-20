https://ria.ru/20201120/bereza-1585555872.html

Омские власти предложили сотрудничать ловившему Сеть на березе студенту

Омские власти предложили сотрудничать ловившему Сеть на березе студенту

Губернатор Омской области Александр Бурков и студент-тиктокер Алексей Дудоладов обсудили проблему отсутствия интернета в малонаселённых пунктах региона и... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:43

2020-11-20T16:43

2020-11-20T16:56

россия

максут шадаев

александр бурков

омская область

называевский район

общество

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ОМСК, 20 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков и студент-тиктокер Алексей Дудоладов обсудили проблему отсутствия интернета в малонаселённых пунктах региона и договорились о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе правительства региона.Ранее житель села Станкевичи Называевского района Омской области Алексей Дудоладов, известный как "Леха из деревни" и "омский колхозник" в соцсети Tik-Tok, разместил там видеообращение к губернатору Буркову, в котором рассказал, что не может учиться дистанционно в институте водного транспорта. По словам тиктокера, в деревне нет качественного интернета: чтобы "поймать" сеть, ему приходится карабкаться на березу в 300 метрах от деревни. Тиктокеру в личные сообщения написал глава Минцифры РФ Максут Шадаев, а Бурков пообещал с ним встретиться. Беседа губернатора и студента состоялась пятницу, 20 ноября.Дудоладов предложение принял. "Вначале, конечно, я немного волновался, но потом втянулся, вижу, что со мной губернатор беседует как человек с человеком, и это безумно приятно... Безусловно, раз доверили, смогу не просто передавать (губернатору), что там кто-то написал, а сам буду проверять, действительно ли отсутствует хороший интернет, и буду, безусловно, сотрудничать", - приводятся в сообщении слова студента.Губернатор отметил, что программа по оснащению интернетом малых поселений начинает действовать только со следующего года, федеральные средства поступят только в 2021 году. В этом году власти просубсидируют оснащение интернетом четырех деревень, где живут 2100 человек, в планах на будущий год ещё три крупных деревни, отметил Бурков.По его словам, удалось договориться с мобильными операторами, которые обеспечат интернетом ещё шесть деревень с населением более 500 человек. В родной деревне тиктокера Станкевичи, где проживают всего 48 человек, губернатор и тиктокер решили в порядке эксперимента до конца года установить специальный передатчик, который позволит принимать сигнал и раздавать интернет. Чтобы передатчик работал, на вышку установят усилитель. Интернет появится в соседних со Станкевичами деревнях - Редкое и Караульное, где живут около 350 жителей.

https://ria.ru/20201113/vlasti-1584507795.html

https://ria.ru/20201112/bereza-1584288298.html

россия

омская область

называевский район

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россия, максут шадаев, александр бурков, омская область, называевский район, общество