https://ria.ru/20201120/bednost-1585565917.html

Путин назвал бедность на фоне пандемии тревожной тенденцией

Путин назвал бедность на фоне пандемии тревожной тенденцией

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите АТЭС назвал тревожной тенденцией спад промышленного производства и бедность на фоне пандемии. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T17:15

2020-11-20T17:15

2020-11-20T17:44

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите АТЭС назвал тревожной тенденцией спад промышленного производства и бедность на фоне пандемии."Тревожные тенденции наблюдаются в экономике, в социальной сфере. Из-за спада промышленного производства и финансовых неурядиц за чертой бедности ... рискуют оказаться десятки миллионов человек", - сказал он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201120/zarplaty-1585514034.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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