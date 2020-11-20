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Путин назвал бедность на фоне пандемии тревожной тенденцией
Путин назвал бедность на фоне пандемии тревожной тенденцией
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите АТЭС назвал тревожной тенденцией спад промышленного производства и бедность на фоне пандемии. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:15
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите АТЭС назвал тревожной тенденцией спад промышленного производства и бедность на фоне пандемии."Тревожные тенденции наблюдаются в экономике, в социальной сфере. Из-за спада промышленного производства и финансовых неурядиц за чертой бедности ... рискуют оказаться десятки миллионов человек", - сказал он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество

Путин назвал бедность на фоне пандемии тревожной тенденцией

17:15 20.11.2020 (обновлено: 17:44 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции во встрече лидеров экономик форума АТЭС
Президент РФ Владимир Путин участвует в режиме видеоконференции во встрече лидеров экономик форума АТЭС - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите АТЭС назвал тревожной тенденцией спад промышленного производства и бедность на фоне пандемии.
"Тревожные тенденции наблюдаются в экономике, в социальной сфере. Из-за спада промышленного производства и финансовых неурядиц за чертой бедности ... рискуют оказаться десятки миллионов человек", - сказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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