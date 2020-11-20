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Путин назвал бедность на фоне пандемии тревожной тенденцией
Путин назвал бедность на фоне пандемии тревожной тенденцией
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите АТЭС назвал тревожной тенденцией спад промышленного производства и бедность на фоне пандемии. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:15
2020-11-20T17:15
2020-11-20T17:44
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владимир путин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите АТЭС назвал тревожной тенденцией спад промышленного производства и бедность на фоне пандемии."Тревожные тенденции наблюдаются в экономике, в социальной сфере. Из-за спада промышленного производства и финансовых неурядиц за чертой бедности ... рискуют оказаться десятки миллионов человек", - сказал он.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир путин, общество