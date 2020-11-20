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Путин заявил о сокращении глобального ВВП в странах АТЭС на 4,4%
Путин заявил о сокращении глобального ВВП в странах АТЭС на 4,4%
Глобальный ВВП в 2020 году, согласно прогнозам, сократится из-за коронавируса на 4,4%, а в странах АТЭС – на 2,5%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:17
2020-11-20T17:17
2020-11-20T17:43
коронавирус в россии
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в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глобальный ВВП в 2020 году, согласно прогнозам, сократится из-за коронавируса на 4,4%, а в странах АТЭС – на 2,5%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите АТЭС.Российский президент отметил, что в России спад составит примерно 3,9%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, атэс, владимир путин, в мире