https://ria.ru/20201120/ates-1585567000.html

Путин заявил о сокращении глобального ВВП в странах АТЭС на 4,4%

Путин заявил о сокращении глобального ВВП в странах АТЭС на 4,4%

Глобальный ВВП в 2020 году, согласно прогнозам, сократится из-за коронавируса на 4,4%, а в странах АТЭС – на 2,5%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T17:17

2020-11-20T17:17

2020-11-20T17:43

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

атэс

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глобальный ВВП в 2020 году, согласно прогнозам, сократится из-за коронавируса на 4,4%, а в странах АТЭС – на 2,5%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на саммите АТЭС.Российский президент отметил, что в России спад составит примерно 3,9%.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, атэс, владимир путин, в мире