https://ria.ru/20201120/ates-1585564325.html

Путин отметил развитие сотрудничества в рамках АТЭС

Путин отметил развитие сотрудничества в рамках АТЭС

Сотрудничество в рамках АТЭС развивается, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T17:13

2020-11-20T17:13

2020-11-20T17:43

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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атэс

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сотрудничество в рамках АТЭС развивается, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.АТЭС – образованный в 1989 году межгосударственный форум, участниками которого является 21 экономика Азиатского-Тихоокеанского региона. Это Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония. Всего на этих территориях проживают 2,8 миллиарда человек, на их долю приходится около 60% мирового ВВП, 48% оборота международной торговли.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201120/koronavirus-1585564637.html

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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