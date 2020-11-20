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Путин отметил развитие сотрудничества в рамках АТЭС
Путин отметил развитие сотрудничества в рамках АТЭС
Сотрудничество в рамках АТЭС развивается, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:13
2020-11-20T17:43
распространение нового коронавируса
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атэс
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владимир путин
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сотрудничество в рамках АТЭС развивается, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.АТЭС – образованный в 1989 году межгосударственный форум, участниками которого является 21 экономика Азиатского-Тихоокеанского региона. Это Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония. Всего на этих территориях проживают 2,8 миллиарда человек, на их долю приходится около 60% мирового ВВП, 48% оборота международной торговли.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, атэс, коронавирусы, владимир путин, в мире

Путин отметил развитие сотрудничества в рамках АТЭС

17:13 20.11.2020 (обновлено: 17:43 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции во встрече лидеров экономик форума АТЭС
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции во встрече лидеров экономик форума АТЭС - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Сотрудничество в рамках АТЭС развивается, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.
"Важно, что, несмотря на известные сложности, связанные с распространением коронавирусной инфекции, взаимодействие в АТЭС поступательно развивалось. И это подтверждает насыщенная и весьма содержательная повестка дня, обсуждаемая нами на сегодняшнем саммите", - заявил Путин на саммите АТЭС, который проходит в пятницу в режиме видеоконференции.
АТЭС – образованный в 1989 году межгосударственный форум, участниками которого является 21 экономика Азиатского-Тихоокеанского региона. Это Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония. Всего на этих территориях проживают 2,8 миллиарда человек, на их долю приходится около 60% мирового ВВП, 48% оборота международной торговли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в режиме видеоконференции во встрече лидеров экономик форума АТЭС - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
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