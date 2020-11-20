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Владимир Путин участвует во встрече стран АТЭС

Владимир Путин участвует во встрече стран АТЭС

Президент России Владимир Пути принимает участие в саммите форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС). В этом году саммит проходит в... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T17:12

2020-11-20T17:12

2020-11-20T17:12

атэс

малайзия

мексика

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владимир путин

в мире

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Президент России Владимир Пути принимает участие в саммите форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС). В этом году саммит проходит в режиме онлайн.АТЭС —образованный в 1989 году межгосударственный форум, участниками которого является 21 экономика Азиатского-Тихоокеанского региона. В него входят Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, ЯпонияОсновными направлениями взаимодействия АТЭС являются поддержка многосторонней торговой системы и реформа ВТО, продвижение и укрепление региональной экономической интеграции, обеспечение сбалансированного, устойчивого и безопасного роста.Сейчас в АТЭС председательствует Малайзия.В этом году участникам АТЭС предстоит принять программу действий на период после 2020 года, которая заменит действующие сейчас Богорские цели. Этот документ, принятый в 1994 году на саммите в Богоре (Индонезия), ставит задачу выстраивания в регионе "свободной и открытой торгово-инвестиционной деятельности" к 2020 году.

малайзия

мексика

таиланд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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