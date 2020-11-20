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Владимир Путин участвует во встрече стран АТЭС
Владимир Путин участвует во встрече стран АТЭС
Президент России Владимир Пути принимает участие в саммите форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС). В этом году саммит проходит в... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T17:12
2020-11-20T17:12
2020-11-20T17:12
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Президент России Владимир Пути принимает участие в саммите форума "Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС). В этом году саммит проходит в режиме онлайн.АТЭС —образованный в 1989 году межгосударственный форум, участниками которого является 21 экономика Азиатского-Тихоокеанского региона. В него входят Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, ЯпонияОсновными направлениями взаимодействия АТЭС являются поддержка многосторонней торговой системы и реформа ВТО, продвижение и укрепление региональной экономической интеграции, обеспечение сбалансированного, устойчивого и безопасного роста.Сейчас в АТЭС председательствует Малайзия.В этом году участникам АТЭС предстоит принять программу действий на период после 2020 года, которая заменит действующие сейчас Богорские цели. Этот документ, принятый в 1994 году на саммите в Богоре (Индонезия), ставит задачу выстраивания в регионе "свободной и открытой торгово-инвестиционной деятельности" к 2020 году.
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LIVE: Владимир Путин принимает участие в саммите АТЭС
LIVE: Владимир Путин принимает участие в саммите АТЭС
2020-11-20T17:12
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