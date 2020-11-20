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Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС)

Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС, Asia-Pacific Economic Cooperation Forum) – межгосударственный форум, нацеленный на обеспечение... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T00:44

2020-11-20T00:44

2020-11-20T00:44

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Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС, Asia-Pacific Economic Cooperation Forum) – межгосударственный форум, нацеленный на обеспечение благосостояния жителей региона путем содействия сбалансированному, всеобъемлющему, устойчивому, инновационному и безопасному росту и ускорению региональной экономической интеграции. В странах-участниках АТЭС проживают 2,8 миллиарда человек. На долю участников АТЭС приходится 60% мирового ВВП, 48% оборота международной торговли. Эксперты отмечают, что пандемия COVID-19 привела к заметному сокращению экономики региона. Ожидается, что экономический рост региона АТЭС снизится на 3,7% в 2020 году, в результате чего общий объем потерь производства достигнет 2,9 триллиона долларов. В 2021 году прогнозируется восстановление экономики региона АТЭС до уровня 5,7%.АТЭС был образован в ноябре 1989 года на первой конференции министров иностранных дел и экономики 12 стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР) в городе Канберре (Австралия) по инициативе Австралии. Созданию АТЭС предшествовало формирование в азиатско-тихоокеанском регионе в 1960-1980-х годах более локальных экономических союзов – Тихоокеанского экономического совета, Конференции по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, Южно-тихоокеанского форума и т.д.АТЭС не имеет устава, поэтому юридически не является организацией и действует как международный форум, консультативный орган для обсуждения экономических вопросов.Участниками АТЭС являются 21 страна и территория: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг (Сянган, специальный административный район КНР), Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, Япония. С учетом специфики, обусловленной участием в АТЭС Тайваня и Гонконга, членов форума принято называть "экономиками". В 1998 году, одновременно со вступлением в АТЭС России, Вьетнама и Перу, было принято решение о введении 10-летнего моратория на дальнейшее расширение членского состава форума, который в 2010 году был продлен на неопределенный срок. Заинтересованность в присоединении к форуму АТЭС проявляют Индия, Камбоджа, Колумбия, Коста-Рика, Макао, Монголия, Пакистан, Панама, Шри-Ланка и Эквадор.Статус наблюдателей имеют Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, Совет Тихоокеанского экономического сотрудничества и Форум островных государств Тихого океана.Деятельность в рамках форума АТЭС, основополагающими принципами которой являются консенсус и добровольность, выстраивается в соответствии с положениями принятой в 1994 году Богорской декларацией (принята на саммите в Богоре, Индонезия), в которой была заявлена цель сформировать в регионе систему свободной и открытой торговли и инвестиционной деятельности к 2010 году для развитых и к 2020 году – для развивающихся экономик (т.н. Богорские цели). В 1995 году была сформирована Осакская программа действий, конкретизировавшая пути достижения сформулированных годом ранее договоренностей.В конце 2020 года в связи с истечением срока действия Богорских целей лидерам АТЭС предстоит принять Повестку АТЭС на период после 2020 года, в которой будут отражены скорректированные с учетом новых экономических реалий приоритеты сотрудничества.В настоящее время основными направлениями взаимодействия АТЭС являются: поддержка многосторонней торговой системы и реформа ВТО; продвижение и укрепление региональной экономической интеграции; обеспечение сбалансированного, всеобъемлющего, устойчивого, инновационного и безопасного роста; раскрытие потенциала цифровой экономики и преодоление цифровых разрывов; усиление физической, институциональной и гуманитарной взаимосвязанности экономик; достижение инклюзивности экономического роста за счет стимулирования участия малых и средних предприятий, женщин, молодежи в региональной и глобальной экономике; проведение структурных реформ для обеспечения устойчивого экономического будущего.Руководящими органами форума являются ежегодные неформальные саммиты глав государств и правительств и приуроченные к ним совместные встречи министров иностранных дел и министров торговли. В течение года также проводятся отраслевые министерские встречи и совещания старших должностных лиц АТЭС.Проблематикой конкретных направлений взаимодействия в АТЭС занимаются комитеты, подкомитеты, рабочие группы и другие структурные подразделения форума, которых в общей сложности насчитывается более 50.В АТЭС существует институт председателя, действующий на ротационной основе (традиционно страна-хозяйка саммита). Экономика-председатель определяет приоритетные направления работы форума на период своего председательства. Выполнение административно-технических функций возложено на Секретариат форума, находящийся в Сингапуре. Его возглавляет исполнительный директор, который, начиная с 2010 года, отбирается по итогам открытого конкурса и назначается на основе трехлетнего контракта. В настоящее время эту должность занимает Ребекка Фатима Ста Мария (Малайзия).Бизнес-сообщество региона представлено действующим при АТЭС Деловым консультативным советом (ДКС), который был создан в ноябре 1995 года в целях повышения эффективности взаимодействия правительственных структур с деловыми кругами. Члены ДКС назначаются их соответствующими экономическими лидерами и представляют ряд секторов бизнеса, включая микро-, малые и средние предприятия. Каждая из 21 страны-участницы определяет срок полномочий своих представителей и обеспечивает их административную и кадровую поддержку.В соответствии с решением лидеров АТЭС, принятым на саммите в Индонезии в 2013 году, председательствовать в форуме в период 2016-2022 годов будут, соответственно, Перу, Вьетнам, Папуа-Новая Гвинея, Чили, Малайзия, Новая Зеландия и Таиланд.В 2012 году Россия впервые председательствовала на саммите АТЭС. Форум проходил на острове Русский во Владивостоке на территории Дальневосточного федерального университета. Россия в качестве приоритетов своего председательства объявила следующие направления: развитие транспорта и логистики, продовольственная безопасность, либерализация торговли и региональная экономическая интеграция, сотрудничество в инновационной сфере.В 2018 году саммит АТЭС проходил в столице Папуа-Новой Гвинеи Порт-Морсби 17-18 ноября. Впервые с 1993 года саммит завершился без принятия совместной декларации лидеров. Встреча проходила на фоне торговой войны между Китаем и США – крупнейшими экономиками мира, а ряд западных СМИ сообщал о трениях с китайской делегацией при составлении итогового документа.В 2019 году саммит АТЭС должен был пройти в Чили, однако власти страны вынуждены были отменить проведение саммита в связи с массовыми акциями протеста, которые проходили в стране и часто заканчивались беспорядками и столкновениями с полицией. В стране вводилось чрезвычайное положение, несколько ночей подряд действовал комендантский час. В 2020 году в АТЭС председательствует Малайзия. В связи с пандемией COVID-19 саммит пройдет 20 ноября в онлайн формате.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атэс, справки, в мире