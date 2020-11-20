https://ria.ru/20201120/asteroid-1585442832.html

К Земле приближается гигантский астероид

К Земле приближается гигантский астероид

К Земле приближается астероид 153201 (2000 WO107) размерами от 370 до 820 метров, сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T00:47

2020-11-20T00:47

2020-11-20T09:48

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. К Земле приближается астероид 153201 (2000 WO107) размерами от 370 до 820 метров, сообщается на сайте Центра изучения околоземных объектов НАСА.На минимальное расстояние к Земле астероид подойдет 29 ноября в 08:00 по московскому времени. Это расстояние в 11 раз превышает дистанцию до Луны. Таким образом, в этот раз космический "пришелец" не представляет угрозы для нашей планеты, хотя и относится к потенциально опасным, поскольку пересекает ее орбиту.Он интересен и другим. По оценке базы данных Asterank, в которой собрана информация о 600 тысячах астероидах, стоимость полезных ископаемых на 2000 WO107 оценивается в 17,4 миллиарда долларов. Небесное тело содержит никель, железо и кобальт.

https://ria.ru/20201119/asteroid-1585427953.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, космос - риа наука, наса, сша