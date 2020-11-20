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В МИД предупредили об опасности таяния вечной мерзлоты в Арктике
В МИД предупредили об опасности таяния вечной мерзлоты в Арктике
Таяние вечной мерзлоты ведет к "оживлению" микробов и бактерий, которым могут быть тысячи или миллионы лет, заявил посол по особым поручениям МИД России,... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T21:17
2020-11-20T21:17
николай корчунов
арктика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
арктический совет
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Таяние вечной мерзлоты ведет к "оживлению" микробов и бактерий, которым могут быть тысячи или миллионы лет, заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов."Мы сейчас сталкиваемся с деградацией мерзлоты, которая оживляет те микробы и бактерии, которым может быть не одна тысяча или даже миллионов лет. И это все, естественно, заставляет нас уделять внимание этой теме все большее внимание", - сказал Корчунов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что данной проблеме будет уделяться особое внимание во время предстоящего российского председательства в Арктическом совете.
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николай корчунов, арктика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), арктический совет, в мире

В МИД предупредили об опасности таяния вечной мерзлоты в Арктике

21:17 20.11.2020
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаПосол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Таяние вечной мерзлоты ведет к "оживлению" микробов и бактерий, которым могут быть тысячи или миллионы лет, заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.
"Мы сейчас сталкиваемся с деградацией мерзлоты, которая оживляет те микробы и бактерии, которым может быть не одна тысяча или даже миллионов лет. И это все, естественно, заставляет нас уделять внимание этой теме все большее внимание", - сказал Корчунов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Он отметил, что данной проблеме будет уделяться особое внимание во время предстоящего российского председательства в Арктическом совете.
Пресс-конференция Экология Арктики после коронавируса: новые вызовы в странах Баренц-региона - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
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Николай КорчуновАрктикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Арктический советВ мире
 
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