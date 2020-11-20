https://ria.ru/20201120/arktika-1585612492.html

В МИД предупредили об опасности таяния вечной мерзлоты в Арктике

В МИД предупредили об опасности таяния вечной мерзлоты в Арктике

Таяние вечной мерзлоты ведет к "оживлению" микробов и бактерий, которым могут быть тысячи или миллионы лет, заявил посол по особым поручениям МИД России,... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T21:17

2020-11-20T21:17

2020-11-20T21:17

николай корчунов

арктика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

арктический совет

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Таяние вечной мерзлоты ведет к "оживлению" микробов и бактерий, которым могут быть тысячи или миллионы лет, заявил посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов."Мы сейчас сталкиваемся с деградацией мерзлоты, которая оживляет те микробы и бактерии, которым может быть не одна тысяча или даже миллионов лет. И это все, естественно, заставляет нас уделять внимание этой теме все большее внимание", - сказал Корчунов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Он отметил, что данной проблеме будет уделяться особое внимание во время предстоящего российского председательства в Арктическом совете.

https://ria.ru/20201111/ekologiya-1584118930.html

арктика

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николай корчунов, арктика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), арктический совет, в мире