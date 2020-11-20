https://ria.ru/20201120/arktika-1585548884.html

МИД готов к диалогу с новой администрацией США по проблемам Арктики

МИД готов к диалогу с новой администрацией США по проблемам Арктики

Россия готова к диалогу с новой администрацией США по проблемам Арктики, если в Вашингтоне также сочтут такое взаимодействие целесообразным, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T16:12

2020-11-20T16:12

2020-11-20T16:18

николай корчунов

нато

арктический совет

норвегия

россия

арктика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия готова к диалогу с новой администрацией США по проблемам Арктики, если в Вашингтоне также сочтут такое взаимодействие целесообразным, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.Как отметил высокопоставленный российский дипломат, в последнее время Арктика становится все более важным регионом, растет ее геополитическое, экономическое и климатическое значение. Это подталкивает заинтересованные государства к необходимости диалога как в двухстороннем, так и многостороннем формате."Поэтому исключать ничего нельзя. Мы к такому диалогу готовы. Для Арктики представляют важность как двухсторонние, так и многосторонние треки взаимодействия", - сказал Корчунов.Он добавил, что Москва готова к обсуждению с Вашингтоном вопросов по Арктике, представляющих взаимный интерес. "Если наши американские коллеги сочтут целесообразным, мы могли бы поддержать такой диалог", - указал российский дипломат."Вы справедливо отметили тематику повышения активности в регионе военных сил стран-членов НАТО. Мы видим интернационализацию военной деятельности в Арктическом регионе. Все более настойчивыми становятся в этом страны неарктического региона", - сказал Корчунов.В качестве примера дипломат упомянул Великобританию, которая в 2018 году обнародовала свою военную арктическую стратегию. "Это тревожащий факт, поскольку впервые неарктическое государство приняло подобный документ. Это нас настораживает, об этом мы прямо говорим нашим партнерам", - отметил Корчунов.Комментируя новости о растущей милитаризации Норвегии, он подчеркнул, что "любое изменение соотношения сил, появление новых потенциалов самым внимательным образом учитывается и в российском военном планировании – прежде всего, по линии министерства обороны". "В этом нет никаких сомнений. Я думаю, что учитывается и изучается самым внимательным образом", - подтвердил российский дипломат.И Россия, и США являются членами Арктического совета - международной организации, которая призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В нее входят восемь арктических стран (Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция). Еще 13 государств имеют в совете статус наблюдателя.

https://ria.ru/20201120/arktika-1585539815.html

https://ria.ru/20201120/arktika-1585448564.html

норвегия

россия

арктика

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай корчунов, нато, арктический совет, норвегия, россия, арктика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире