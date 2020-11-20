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МИД готов к диалогу с новой администрацией США по проблемам Арктики
МИД готов к диалогу с новой администрацией США по проблемам Арктики
Россия готова к диалогу с новой администрацией США по проблемам Арктики, если в Вашингтоне также сочтут такое взаимодействие целесообразным, заявил РИА Новости... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T16:12
2020-11-20T16:18
николай корчунов
нато
арктический совет
норвегия
россия
арктика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия готова к диалогу с новой администрацией США по проблемам Арктики, если в Вашингтоне также сочтут такое взаимодействие целесообразным, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.Как отметил высокопоставленный российский дипломат, в последнее время Арктика становится все более важным регионом, растет ее геополитическое, экономическое и климатическое значение. Это подталкивает заинтересованные государства к необходимости диалога как в двухстороннем, так и многостороннем формате."Поэтому исключать ничего нельзя. Мы к такому диалогу готовы. Для Арктики представляют важность как двухсторонние, так и многосторонние треки взаимодействия", - сказал Корчунов.Он добавил, что Москва готова к обсуждению с Вашингтоном вопросов по Арктике, представляющих взаимный интерес. "Если наши американские коллеги сочтут целесообразным, мы могли бы поддержать такой диалог", - указал российский дипломат."Вы справедливо отметили тематику повышения активности в регионе военных сил стран-членов НАТО. Мы видим интернационализацию военной деятельности в Арктическом регионе. Все более настойчивыми становятся в этом страны неарктического региона", - сказал Корчунов.В качестве примера дипломат упомянул Великобританию, которая в 2018 году обнародовала свою военную арктическую стратегию. "Это тревожащий факт, поскольку впервые неарктическое государство приняло подобный документ. Это нас настораживает, об этом мы прямо говорим нашим партнерам", - отметил Корчунов.Комментируя новости о растущей милитаризации Норвегии, он подчеркнул, что "любое изменение соотношения сил, появление новых потенциалов самым внимательным образом учитывается и в российском военном планировании – прежде всего, по линии министерства обороны". "В этом нет никаких сомнений. Я думаю, что учитывается и изучается самым внимательным образом", - подтвердил российский дипломат.И Россия, и США являются членами Арктического совета - международной организации, которая призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В нее входят восемь арктических стран (Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция). Еще 13 государств имеют в совете статус наблюдателя.
https://ria.ru/20201120/arktika-1585539815.html
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николай корчунов, нато, арктический совет, норвегия, россия, арктика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

МИД готов к диалогу с новой администрацией США по проблемам Арктики

16:12 20.11.2020 (обновлено: 16:18 20.11.2020)
 
© "Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук", РАННаучно-исследовательское судно "Академик Мстислав Келдыш" в Арктике
Научно-исследовательское судно Академик Мстислав Келдыш в Арктике - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© "Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук", РАН
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Россия готова к диалогу с новой администрацией США по проблемам Арктики, если в Вашингтоне также сочтут такое взаимодействие целесообразным, заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.
Как отметил высокопоставленный российский дипломат, в последнее время Арктика становится все более важным регионом, растет ее геополитическое, экономическое и климатическое значение. Это подталкивает заинтересованные государства к необходимости диалога как в двухстороннем, так и многостороннем формате.
"Поэтому исключать ничего нельзя. Мы к такому диалогу готовы. Для Арктики представляют важность как двухсторонние, так и многосторонние треки взаимодействия", - сказал Корчунов.
Он добавил, что Москва готова к обсуждению с Вашингтоном вопросов по Арктике, представляющих взаимный интерес. "Если наши американские коллеги сочтут целесообразным, мы могли бы поддержать такой диалог", - указал российский дипломат.
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"Вы справедливо отметили тематику повышения активности в регионе военных сил стран-членов НАТО. Мы видим интернационализацию военной деятельности в Арктическом регионе. Все более настойчивыми становятся в этом страны неарктического региона", - сказал Корчунов.
В качестве примера дипломат упомянул Великобританию, которая в 2018 году обнародовала свою военную арктическую стратегию. "Это тревожащий факт, поскольку впервые неарктическое государство приняло подобный документ. Это нас настораживает, об этом мы прямо говорим нашим партнерам", - отметил Корчунов.
Комментируя новости о растущей милитаризации Норвегии, он подчеркнул, что "любое изменение соотношения сил, появление новых потенциалов самым внимательным образом учитывается и в российском военном планировании – прежде всего, по линии министерства обороны". "В этом нет никаких сомнений. Я думаю, что учитывается и изучается самым внимательным образом", - подтвердил российский дипломат.
И Россия, и США являются членами Арктического совета - международной организации, которая призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. В нее входят восемь арктических стран (Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция). Еще 13 государств имеют в совете статус наблюдателя.
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Николай КорчуновНАТОАрктический советНорвегияРоссияАрктикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
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