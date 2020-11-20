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МИД призвал сохранить Арктику мирным регионом
МИД призвал сохранить Арктику мирным регионом
Москва обеспокоена тем, что США проецируют свою военную деятельность в арктический регион, Россия выступает за то, чтобы он оставался полем для мирного... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:35
2020-11-20T16:38
россия
арктика
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва обеспокоена тем, что США проецируют свою военную деятельность в арктический регион, Россия выступает за то, чтобы он оставался полем для мирного сотрудничества, заявил в пятницу посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.Выступая в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", Корчунов заявил, что пока сложно сказать, как смена администрации США может повлиять на работу Арктического совета."В настоящее время мы являемся свидетелями линии Вашингтона на секьюритизацию своих подходов к арктическому региону. И те три стратегии, которые были приняты, - Минобороны США, Береговой охраны США и ВВС США - являются свидетельством нацеленности Вашингтона на проецирование прежде всего своих военных потенциалов на этот регион, что нас, естественно, не может не беспокоить", - отметил Корчунов.По его словам, Москва хотела бы, чтобы регион "оставался зоной мира и конструктивного взаимодействия"."Россия выступает за упрочнение коллективных подходов к решению проблем региона и дальнейшее усиление международного взаимодействия", - сказал посол.
https://ria.ru/20201119/arktika-1585277333.html
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россия, арктика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

МИД призвал сохранить Арктику мирным регионом

15:35 20.11.2020 (обновлено: 16:38 20.11.2020)
 
© Фото : Михаил КарандеевЦентр спутникового мониторинга на Шпицбергене
Центр спутникового мониторинга на Шпицбергене - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Фото : Михаил Карандеев
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва обеспокоена тем, что США проецируют свою военную деятельность в арктический регион, Россия выступает за то, чтобы он оставался полем для мирного сотрудничества, заявил в пятницу посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.
Выступая в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", Корчунов заявил, что пока сложно сказать, как смена администрации США может повлиять на работу Арктического совета.
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"Во всяком случае, США не сигнализировали... о потенциально возможном выходе из Арктического совета, такой информации не было. Наверное, какие-то приоритеты в арктической политике США и изменятся, сложно сказать", - сказал дипломат.

"В настоящее время мы являемся свидетелями линии Вашингтона на секьюритизацию своих подходов к арктическому региону. И те три стратегии, которые были приняты, - Минобороны США, Береговой охраны США и ВВС США - являются свидетельством нацеленности Вашингтона на проецирование прежде всего своих военных потенциалов на этот регион, что нас, естественно, не может не беспокоить", - отметил Корчунов.
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По его словам, Москва хотела бы, чтобы регион "оставался зоной мира и конструктивного взаимодействия".
"Россия выступает за упрочнение коллективных подходов к решению проблем региона и дальнейшее усиление международного взаимодействия", - сказал посол.
 
РоссияАрктикаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
 
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