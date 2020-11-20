МИД призвал сохранить Арктику мирным регионом
15:35 20.11.2020 (обновлено: 16:38 20.11.2020)
© Фото : Михаил КарандеевЦентр спутникового мониторинга на Шпицбергене
© Фото : Михаил Карандеев
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва обеспокоена тем, что США проецируют свою военную деятельность в арктический регион, Россия выступает за то, чтобы он оставался полем для мирного сотрудничества, заявил в пятницу посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.
Выступая в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", Корчунов заявил, что пока сложно сказать, как смена администрации США может повлиять на работу Арктического совета.
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"Во всяком случае, США не сигнализировали... о потенциально возможном выходе из Арктического совета, такой информации не было. Наверное, какие-то приоритеты в арктической политике США и изменятся, сложно сказать", - сказал дипломат.
"В настоящее время мы являемся свидетелями линии Вашингтона на секьюритизацию своих подходов к арктическому региону. И те три стратегии, которые были приняты, - Минобороны США, Береговой охраны США и ВВС США - являются свидетельством нацеленности Вашингтона на проецирование прежде всего своих военных потенциалов на этот регион, что нас, естественно, не может не беспокоить", - отметил Корчунов.
По его словам, Москва хотела бы, чтобы регион "оставался зоной мира и конструктивного взаимодействия".
"Россия выступает за упрочнение коллективных подходов к решению проблем региона и дальнейшее усиление международного взаимодействия", - сказал посол.