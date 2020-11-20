https://ria.ru/20201120/arktika-1585539815.html

МИД призвал сохранить Арктику мирным регионом

МИД призвал сохранить Арктику мирным регионом

Москва обеспокоена тем, что США проецируют свою военную деятельность в арктический регион, Россия выступает за то, чтобы он оставался полем для мирного... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T15:35

2020-11-20T15:35

2020-11-20T16:38

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арктика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Москва обеспокоена тем, что США проецируют свою военную деятельность в арктический регион, Россия выступает за то, чтобы он оставался полем для мирного сотрудничества, заявил в пятницу посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.Выступая в ходе пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", Корчунов заявил, что пока сложно сказать, как смена администрации США может повлиять на работу Арктического совета."В настоящее время мы являемся свидетелями линии Вашингтона на секьюритизацию своих подходов к арктическому региону. И те три стратегии, которые были приняты, - Минобороны США, Береговой охраны США и ВВС США - являются свидетельством нацеленности Вашингтона на проецирование прежде всего своих военных потенциалов на этот регион, что нас, естественно, не может не беспокоить", - отметил Корчунов.По его словам, Москва хотела бы, чтобы регион "оставался зоной мира и конструктивного взаимодействия"."Россия выступает за упрочнение коллективных подходов к решению проблем региона и дальнейшее усиление международного взаимодействия", - сказал посол.

https://ria.ru/20201119/arktika-1585277333.html

https://ria.ru/20201120/arktika-1585448564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, арктика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире