Французские СМИ впечатлили возможности России в Арктике
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. По всему периметру Арктической зоны может действовать только Россия, пишет французское издание Le Point.
Журнал приводит слова источника во французском правительстве, который назвал регион "монополией" России.
Вчера, 03:42В Арктику проведут высокоскоростной интернет
В настоящий момент Москва может развернуть силы в любой точке Арктики в течение 48-72 часов, отмечают авторы статьи, ссылаясь на экспертов. "России недавно удалось высадить целую бригаду при минус тридцати градусах", - приводит Le Point слова офицера французской армии, отмечая, что для остальных армий мира это "недостижимый подвиг".
Кроме того, Россия может обеспечить судоходство по всему региону благодаря 77 государственным и частным ледоколам. "К 2030 году в стране будет более ста ледоколов, в том числе суда нового класса "Арктика", которые смогут прокладывать путь во льду толщиной до трех метров", - добавляют авторы статьи.
Параллельно с этим Россия финансирует проект арктической плавучей научной платформы, которая может стать предвестником военного "хаба", разворачиваемого в море с небольшими затратами, полагают французские журналисты.
Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии развития арктической зоны России и обеспечения нацбезопасности до 2035 года 26 октября. Согласно указу, правительство России должно за три месяца утвердить план по реализации основ госполитики и стратегии. Также правительству поручено контролировать реализацию стратегии и ежегодно докладывать об этом главе государства.
В документе говорится, что инвестиционные проекты в Арктике должны подтолкнуть производство наукоемкой и высокотехнологичной российской продукции.