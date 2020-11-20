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Французские СМИ впечатлили возможности России в Арктике
Французские СМИ впечатлили возможности России в Арктике
По всему периметру Арктической зоны может действовать только Россия, пишет французское издание Le Point. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T06:03
2020-11-20T06:03
россия
арктика
владимир путин
франция
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. По всему периметру Арктической зоны может действовать только Россия, пишет французское издание Le Point.Журнал приводит слова источника во французском правительстве, который назвал регион "монополией" России.В настоящий момент Москва может развернуть силы в любой точке Арктики в течение 48-72 часов, отмечают авторы статьи, ссылаясь на экспертов. "России недавно удалось высадить целую бригаду при минус тридцати градусах", - приводит Le Point слова офицера французской армии, отмечая, что для остальных армий мира это "недостижимый подвиг".Кроме того, Россия может обеспечить судоходство по всему региону благодаря 77 государственным и частным ледоколам. "К 2030 году в стране будет более ста ледоколов, в том числе суда нового класса "Арктика", которые смогут прокладывать путь во льду толщиной до трех метров", - добавляют авторы статьи.Параллельно с этим Россия финансирует проект арктической плавучей научной платформы, которая может стать предвестником военного "хаба", разворачиваемого в море с небольшими затратами, полагают французские журналисты.Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии развития арктической зоны России и обеспечения нацбезопасности до 2035 года 26 октября. Согласно указу, правительство России должно за три месяца утвердить план по реализации основ госполитики и стратегии. Также правительству поручено контролировать реализацию стратегии и ежегодно докладывать об этом главе государства.В документе говорится, что инвестиционные проекты в Арктике должны подтолкнуть производство наукоемкой и высокотехнологичной российской продукции.
https://ria.ru/20201119/arktika-1585277333.html
https://ria.ru/20201029/arktika-1582119948.html
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россия, арктика, владимир путин, франция, в мире

Французские СМИ впечатлили возможности России в Арктике

06:03 20.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. По всему периметру Арктической зоны может действовать только Россия, пишет французское издание Le Point.
Журнал приводит слова источника во французском правительстве, который назвал регион "монополией" России.
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В настоящий момент Москва может развернуть силы в любой точке Арктики в течение 48-72 часов, отмечают авторы статьи, ссылаясь на экспертов. "России недавно удалось высадить целую бригаду при минус тридцати градусах", - приводит Le Point слова офицера французской армии, отмечая, что для остальных армий мира это "недостижимый подвиг".
Кроме того, Россия может обеспечить судоходство по всему региону благодаря 77 государственным и частным ледоколам. "К 2030 году в стране будет более ста ледоколов, в том числе суда нового класса "Арктика", которые смогут прокладывать путь во льду толщиной до трех метров", - добавляют авторы статьи.
Параллельно с этим Россия финансирует проект арктической плавучей научной платформы, которая может стать предвестником военного "хаба", разворачиваемого в море с небольшими затратами, полагают французские журналисты.
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Путин назвал приоритеты России при работе в Арктике
Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении стратегии развития арктической зоны России и обеспечения нацбезопасности до 2035 года 26 октября. Согласно указу, правительство России должно за три месяца утвердить план по реализации основ госполитики и стратегии. Также правительству поручено контролировать реализацию стратегии и ежегодно докладывать об этом главе государства.
В документе говорится, что инвестиционные проекты в Арктике должны подтолкнуть производство наукоемкой и высокотехнологичной российской продукции.
 
РоссияАрктикаВладимир ПутинФранцияВ мире
 
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