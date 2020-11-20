Россия рассекретила архивы для расследования преступлений фашистов в ВОВ
11:34 20.11.2020 (обновлено: 12:49 20.11.2020)
МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы рассекретили архивные фонды в 22 регионах России для расследования преступлений фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на Международном форуме "Уроки Нюрнберга", который открылся в пятницу в Москве.
"Для установления всех преступлений немецко-фашистских захватчиков организовано изучение и рассекречивание архивных фондов еще в 22 субъектах Российской Федерации", - сказал Краснов.
Он пояснил, что сейчас в рамках проекта "Без срока давности" принимаются меры по установлению обстоятельств вновь выявленных преступлений нацистов против мирных жителей. Уже рассекречены архивные материалы о преступлениях участников нацистских карательных отрядов в Карелии, Крыму, Краснодарском крае, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Ростовской областях.
Возбуждено шесть уголовных дел. Генпрокуратура инициировала гражданское судопроизводство для решения вопроса об установлении юридического факта и "признания этих злодеяний военными преступлениями против человечества, геноцидом советского народа".
Первое судебное решение уже вынесено в октябре по факту расправы фашистов над мирными жителями и военнопленными в 1942-1943 годах у деревни Жестяная Горка Новгородской области, в результате которой было убито более 2,5 тысяч человек. Трагедия признана военным преступлением и преступлением против человечества как они определены в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала и подтверждены резолюцией Генассамблеи ООН от 1946 года.
Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года. Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.
В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.