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Россия рассекретила архивы для расследования преступлений фашистов в ВОВ
Россия рассекретила архивы для расследования преступлений фашистов в ВОВ
Правоохранительные органы рассекретили архивные фонды в 22 регионах России для расследования преступлений фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T11:34
2020-11-20T12:49
75 лет великой победы
музей победы
нюрнбергский процесс
игорь краснов
генеральная ассамблея оон
генеральная прокуратура рф
новгородская область
краснодарский край
общество
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы рассекретили архивные фонды в 22 регионах России для расследования преступлений фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на Международном форуме "Уроки Нюрнберга", который открылся в пятницу в Москве.Он пояснил, что сейчас в рамках проекта "Без срока давности" принимаются меры по установлению обстоятельств вновь выявленных преступлений нацистов против мирных жителей. Уже рассекречены архивные материалы о преступлениях участников нацистских карательных отрядов в Карелии, Крыму, Краснодарском крае, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Ростовской областях.Возбуждено шесть уголовных дел. Генпрокуратура инициировала гражданское судопроизводство для решения вопроса об установлении юридического факта и "признания этих злодеяний военными преступлениями против человечества, геноцидом советского народа".Первое судебное решение уже вынесено в октябре по факту расправы фашистов над мирными жителями и военнопленными в 1942-1943 годах у деревни Жестяная Горка Новгородской области, в результате которой было убито более 2,5 тысяч человек. Трагедия признана военным преступлением и преступлением против человечества как они определены в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала и подтверждены резолюцией Генассамблеи ООН от 1946 года.Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года. Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.
https://radiosputnik.ria.ru/20201120/nyurnberg-1585463029.html
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музей победы, нюрнбергский процесс, игорь краснов, генеральная ассамблея оон, генеральная прокуратура рф, новгородская область, краснодарский край, общество

Россия рассекретила архивы для расследования преступлений фашистов в ВОВ

11:34 20.11.2020 (обновлено: 12:49 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Наталия ГубареваМестные жители на пепелище разрушенной фашистами деревни
Местные жители на пепелище разрушенной фашистами деревни - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Наталия Губарева
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Правоохранительные органы рассекретили архивные фонды в 22 регионах России для расследования преступлений фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов на Международном форуме "Уроки Нюрнберга", который открылся в пятницу в Москве.
"Для установления всех преступлений немецко-фашистских захватчиков организовано изучение и рассекречивание архивных фондов еще в 22 субъектах Российской Федерации", - сказал Краснов.
Он пояснил, что сейчас в рамках проекта "Без срока давности" принимаются меры по установлению обстоятельств вновь выявленных преступлений нацистов против мирных жителей. Уже рассекречены архивные материалы о преступлениях участников нацистских карательных отрядов в Карелии, Крыму, Краснодарском крае, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Ростовской областях.
Возбуждено шесть уголовных дел. Генпрокуратура инициировала гражданское судопроизводство для решения вопроса об установлении юридического факта и "признания этих злодеяний военными преступлениями против человечества, геноцидом советского народа".
Одно из заседаний Международного военного трибунала - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
10:09
Историк заявил, что США "наплевательски" относится к принципам Нюрнберга
Первое судебное решение уже вынесено в октябре по факту расправы фашистов над мирными жителями и военнопленными в 1942-1943 годах у деревни Жестяная Горка Новгородской области, в результате которой было убито более 2,5 тысяч человек. Трагедия признана военным преступлением и преступлением против человечества как они определены в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала и подтверждены резолюцией Генассамблеи ООН от 1946 года.
Партнер Международного форума "Уроки Нюрнберга" - РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" - подхватил инициативу форума и запустил мультимедийный исторический проект "Нюрнберг. Начало мира" к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект рассказывает о трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартовал 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года. Проект "Нюрнберг. Начало мира" проходит при поддержке Музея Победы.
В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников - журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта "Нюрнберг. Начало мира" - предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость.
Одно из заседаний Международного военного трибунала во время Нюрнбергского процесса - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
00:41
Нюрнбергский процесс (1945)
 
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