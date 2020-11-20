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Акция протеста оппозиции в Минске
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201120/arest-1585538933.html
В Белоруссии суд отклонил жалобы на продление ареста Знака и Колесниковой
В Белоруссии суд отклонил жалобы на продление ареста Знака и Колесниковой
Минский городской суд не удовлетворил жалобы защиты членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака на... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T15:28
2020-11-20T15:29
протесты в белоруссии
мария колесникова
виктор бабарико
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Минский городской суд не удовлетворил жалобы защиты членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака на продление срока их содержания под стражей, сообщили адвокаты политиков.Ранее срок содержания под стражей Колесниковой был продлен до 8 января, Знаку - до 9 января. Суд Партизанского района отказал защите двух оппозиционеров в обжаловании решения на продление ареста. Адвокаты обратились в суд вышестоящей инстанции."Сегодня в Минском городском суде осталась без удовлетворения жалоба защитников Марии на продление срока содержания под стражей. Суд посчитал законным помещение Маши под стражу до 8 января", - сообщила ее адвокат Людмила Казак. Слова адвоката приводит пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, членом которого является Коленсикова.Адвокат обратила внимание, что "решение оглашалось на закрытом заседании, что не соответствует Уголовно-процессуальному кодексу, так как все постановления суда являются публичными и должны оглашаться в присутствии всех желающих".В свою очередь адвокат Знака Дмитрий Лаевский сообщил в своем Telegram-канале, что "девятнадцатого ноября судья Мингорсуда вслед за судьей суда Партизанского района отказался отменить неправомерно продленное прокурором заключение под стражу адвоката Максима Знака".Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Следственный комитет ранее сообщал, что члены президиума совета оппозиции – Колесникова и Знак - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся под стражей.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.
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мария колесникова, виктор бабарико, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Белоруссии суд отклонил жалобы на продление ареста Знака и Колесниковой

15:28 20.11.2020 (обновлено: 15:29 20.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МИНСК, 20 ноя – РИА Новости. Минский городской суд не удовлетворил жалобы защиты членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максима Знака на продление срока их содержания под стражей, сообщили адвокаты политиков.
Ранее срок содержания под стражей Колесниковой был продлен до 8 января, Знаку - до 9 января. Суд Партизанского района отказал защите двух оппозиционеров в обжаловании решения на продление ареста. Адвокаты обратились в суд вышестоящей инстанции.
"Сегодня в Минском городском суде осталась без удовлетворения жалоба защитников Марии на продление срока содержания под стражей. Суд посчитал законным помещение Маши под стражу до 8 января", - сообщила ее адвокат Людмила Казак. Слова адвоката приводит пресс-служба штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, членом которого является Коленсикова.
Адвокат обратила внимание, что "решение оглашалось на закрытом заседании, что не соответствует Уголовно-процессуальному кодексу, так как все постановления суда являются публичными и должны оглашаться в присутствии всех желающих".
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В свою очередь адвокат Знака Дмитрий Лаевский сообщил в своем Telegram-канале, что "девятнадцатого ноября судья Мингорсуда вслед за судьей суда Партизанского района отказался отменить неправомерно продленное прокурором заключение под стражу адвоката Максима Знака".
Представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Оппозиция считает избранным лидером экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, требует назначения в стране новых выборов, настаивает на переговорах с действующими властями. Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Следственный комитет ранее сообщал, что члены президиума совета оппозиции – Колесникова и Знак - являются обвиняемыми по уголовному делу о призывах к захвату власти с использованием СМИ и интернета, они находятся под стражей.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.
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Протесты в БелоруссииМария КолесниковаВиктор БабарикоАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
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