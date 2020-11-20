https://ria.ru/20201120/antiseptik-1585448122.html
Трое якутян погибли, выпив антисептик
Трое якутян погибли, выпив антисептик
Три жителя Таттинского района Якутии погибли после того, как выпили антисептика, еще шестеро попали в больницу. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T05:53
2020-11-20T05:53
2020-11-20T13:40
республика саха (якутия)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568694372_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_526f33089bee611291aa061152956723.jpg
ЯКУТСК, 20 ноя — РИА Новости. Три жителя Таттинского района Якутии погибли после того, как выпили антисептика, еще шестеро попали в больницу.В Минздраве республики уточнили, что госпитализированы шесть человек."В настоящий момент состояние всех шести пациентов оценивается врачами как тяжелое и крайне тяжелое. Но в динамике состояние может поменяться в любой момент. Все они взрослые", — отметили в Минздраве.В ведомстве добавили, что для эвакуации отравившихся вылетел санитарный рейс из Якутска.
https://radiosputnik.ria.ru/20201118/antiseptik-1585159758.html
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568694372_125:0:2856:2048_1400x0_80_0_0_82d1aca0fc355d2642ee032dea4d1a73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), происшествия