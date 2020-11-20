https://ria.ru/20201120/antiseptik-1585448122.html

Трое якутян погибли, выпив антисептик

Трое якутян погибли, выпив антисептик

Три жителя Таттинского района Якутии погибли после того, как выпили антисептика, еще шестеро попали в больницу. РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T05:53

2020-11-20T05:53

2020-11-20T13:40

республика саха (якутия)

происшествия

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ЯКУТСК, 20 ноя — РИА Новости. Три жителя Таттинского района Якутии погибли после того, как выпили антисептика, еще шестеро попали в больницу.В Минздраве республики уточнили, что госпитализированы шесть человек."В настоящий момент состояние всех шести пациентов оценивается врачами как тяжелое и крайне тяжелое. Но в динамике состояние может поменяться в любой момент. Все они взрослые", — отметили в Минздраве.В ведомстве добавили, что для эвакуации отравившихся вылетел санитарный рейс из Якутска.

https://radiosputnik.ria.ru/20201118/antiseptik-1585159758.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), происшествия