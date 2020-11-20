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Трое якутян погибли, выпив антисептик
Трое якутян погибли, выпив антисептик
Три жителя Таттинского района Якутии погибли после того, как выпили антисептика, еще шестеро попали в больницу. РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T05:53
2020-11-20T13:40
республика саха (якутия)
происшествия
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ЯКУТСК, 20 ноя — РИА Новости. Три жителя Таттинского района Якутии погибли после того, как выпили антисептика, еще шестеро попали в больницу.В Минздраве республики уточнили, что госпитализированы шесть человек."В настоящий момент состояние всех шести пациентов оценивается врачами как тяжелое и крайне тяжелое. Но в динамике состояние может поменяться в любой момент. Все они взрослые", — отметили в Минздраве.В ведомстве добавили, что для эвакуации отравившихся вылетел санитарный рейс из Якутска.
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республика саха (якутия), происшествия

Трое якутян погибли, выпив антисептик

05:53 20.11.2020 (обновлено: 13:40 20.11.2020)
 
© Depositphotos / Elena ElisseevaАнтисептический гель для рук
Антисептический гель для рук - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Depositphotos / Elena Elisseeva
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ЯКУТСК, 20 ноя — РИА Новости. Три жителя Таттинского района Якутии погибли после того, как выпили антисептика, еще шестеро попали в больницу.

"Предварительно установлено, что отравление произошло в результате употребления антисептического средства, погибло трое лиц, ряд граждан находится в учреждении здравоохранения", — сообщила прокуратура региона.

В Минздраве республики уточнили, что госпитализированы шесть человек.
"В настоящий момент состояние всех шести пациентов оценивается врачами как тяжелое и крайне тяжелое. Но в динамике состояние может поменяться в любой момент. Все они взрослые", — отметили в Минздраве.
В ведомстве добавили, что для эвакуации отравившихся вылетел санитарный рейс из Якутска.
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Республика Саха (Якутия)Происшествия
 
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