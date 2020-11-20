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https://ria.ru/20201120/afrika-1585390305.html
В Африке появился новый туристический маршрут к шимпанзе
В Африке появился новый туристический маршрут к шимпанзе
Национальный парк Гишвати-Мукура в Руанде стал биосферным заповедником ЮНЕСКО и впервые открыл треккинговый маршрут к шимпанзе и другим приматам, сообщает... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T01:42
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Национальный парк Гишвати-Мукура в Руанде стал биосферным заповедником ЮНЕСКО и впервые открыл треккинговый маршрут к шимпанзе и другим приматам, сообщает Lonely Planet. Парк состоит из двух природных лесов – Гишвати и Мукура — площадью 35,58 квадратных километров.Их территории сильно пострадали после 1994 года: большая часть была расчищена из-за заселение людей, сельскохозяйственной практики и незаконной добычи полезных ископаемых. Совет по развитию Руанды работает над восстановлением лесов в этом районе с эндемичными деревьями.Там обитают различные виды обезьян, сервалы, генеты, циветты и мелкие млекопитающие. Назначение парка биосферным заповедником позволит также сохранить земноводных, пресмыкающихся, 250 видов растений и более 120 видов птиц.Гостям в Гишвати также предложат посадить дерево в местном питомнике для восстановления лесов.
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дикие животные, туризм, шимпанзе, маршруты, туры, туристы, новости - туризм, юнеско, африка, руанда, обезьяны, животные

В Африке появился новый туристический маршрут к шимпанзе

01:42 20.11.2020
 
© Depositphotos / vladvitekШимпанзе
Шимпанзе - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© Depositphotos / vladvitek
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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Национальный парк Гишвати-Мукура в Руанде стал биосферным заповедником ЮНЕСКО и впервые открыл треккинговый маршрут к шимпанзе и другим приматам, сообщает Lonely Planet.
Парк состоит из двух природных лесов – Гишвати и Мукура — площадью 35,58 квадратных километров.
Их территории сильно пострадали после 1994 года: большая часть была расчищена из-за заселение людей, сельскохозяйственной практики и незаконной добычи полезных ископаемых. Совет по развитию Руанды работает над восстановлением лесов в этом районе с эндемичными деревьями.
Там обитают различные виды обезьян, сервалы, генеты, циветты и мелкие млекопитающие. Назначение парка биосферным заповедником позволит также сохранить земноводных, пресмыкающихся, 250 видов растений и более 120 видов птиц.
Гостям в Гишвати также предложат посадить дерево в местном питомнике для восстановления лесов.
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