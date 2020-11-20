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В Африке появился новый туристический маршрут к шимпанзе

В Африке появился новый туристический маршрут к шимпанзе

Национальный парк Гишвати-Мукура в Руанде стал биосферным заповедником ЮНЕСКО и впервые открыл треккинговый маршрут к шимпанзе и другим приматам, сообщает... РИА Новости, 20.11.2020

2020-11-20T01:42

2020-11-20T01:42

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МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Национальный парк Гишвати-Мукура в Руанде стал биосферным заповедником ЮНЕСКО и впервые открыл треккинговый маршрут к шимпанзе и другим приматам, сообщает Lonely Planet. Парк состоит из двух природных лесов – Гишвати и Мукура — площадью 35,58 квадратных километров.Их территории сильно пострадали после 1994 года: большая часть была расчищена из-за заселение людей, сельскохозяйственной практики и незаконной добычи полезных ископаемых. Совет по развитию Руанды работает над восстановлением лесов в этом районе с эндемичными деревьями.Там обитают различные виды обезьян, сервалы, генеты, циветты и мелкие млекопитающие. Назначение парка биосферным заповедником позволит также сохранить земноводных, пресмыкающихся, 250 видов растений и более 120 видов птиц.Гостям в Гишвати также предложат посадить дерево в местном питомнике для восстановления лесов.

https://ria.ru/20201026/zoopark-1581431379.html

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