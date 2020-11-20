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СМИ сообщили о планах Германии вывести войска из Афганистана
СМИ сообщили о планах Германии вывести войска из Афганистана
Министерство обороны Германии рассматривает возможность полного вывода войск из Афганистана через четыре месяца, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на... РИА Новости, 20.11.2020
2020-11-20T23:00
2020-11-20T23:00
министерство обороны германии
хайко маас
дональд трамп
бундестаг германии
афганистан
германия
сша
в мире
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Германии рассматривает возможность полного вывода войск из Афганистана через четыре месяца, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на представителя министерства."Крайне важно, в особенности для защиты немецких военнослужащих, чтобы министерство обороны Германии разрабатывало различные сценарии вывода бундесвера (из Афганистана), в том числе вывод (войск) менее чем за четыре месяца", - сказал изданию представитель фракции "зеленых" в Бундестаге Тобиас Линднер.Представитель министерства обороны подтвердил, что план, предусматривающий вывод войск ФРГ из Афганистана в течение четырех месяцев, разрабатывается. При этом в оборонном ведомстве подчеркнули, что подобный сценарий планировался еще до недавнего заявления президента США Дональда Трампа о сокращении американских войск в Афганистане.Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин рассчитывает оперативно обсудить с новой администрацией США ранее заявленные Вашингтоном планы вывести из Германии часть американского контингента.В начале недели и.о. министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что численность американского контингента в Афганистане до 15 января сократится с 4,5 до 2,5 тысячи человек. Он подчеркнул, что это соответствует плану и стратегическим интересам США. Позже в Белом доме заявили, что действующий президент США Дональд Трамп рассчитывает на полный вывод войск США к маю 2021 года.
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афганистан
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министерство обороны германии, хайко маас, дональд трамп, бундестаг германии, афганистан, германия, сша, в мире

СМИ сообщили о планах Германии вывести войска из Афганистана

23:00 20.11.2020
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisНемецкие солдаты бундесвера
Немецкие солдаты бундесвера - РИА Новости, 1920, 20.11.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Министерство обороны Германии рассматривает возможность полного вывода войск из Афганистана через четыре месяца, сообщает газета Rheinische Post со ссылкой на представителя министерства.
"Крайне важно, в особенности для защиты немецких военнослужащих, чтобы министерство обороны Германии разрабатывало различные сценарии вывода бундесвера (из Афганистана), в том числе вывод (войск) менее чем за четыре месяца", - сказал изданию представитель фракции "зеленых" в Бундестаге Тобиас Линднер.
Представитель министерства обороны подтвердил, что план, предусматривающий вывод войск ФРГ из Афганистана в течение четырех месяцев, разрабатывается. При этом в оборонном ведомстве подчеркнули, что подобный сценарий планировался еще до недавнего заявления президента США Дональда Трампа о сокращении американских войск в Афганистане.
Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин рассчитывает оперативно обсудить с новой администрацией США ранее заявленные Вашингтоном планы вывести из Германии часть американского контингента.
В начале недели и.о. министра обороны США Кристофер Миллер заявил, что численность американского контингента в Афганистане до 15 января сократится с 4,5 до 2,5 тысячи человек. Он подчеркнул, что это соответствует плану и стратегическим интересам США. Позже в Белом доме заявили, что действующий президент США Дональд Трамп рассчитывает на полный вывод войск США к маю 2021 года.
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Министерство обороны ГерманииХайко МаасДональд ТрампБундестаг ГерманииАфганистанГерманияСШАВ мире
 
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