https://ria.ru/20201119/zvaniya-1585362598.html

Суд не стал лишать спецзваний осужденных по делу о пытках в Ярославле

Суд не стал лишать спецзваний осужденных по делу о пытках в Ярославле

Все 11 осужденных по делу о пытках в ИК-1 Ярославля лишены права занимать должности в правоохранительных органах на 2,5 года, но при этом суд не стал лишать их... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T15:05

2020-11-19T15:05

2020-11-19T15:05

евгений макаров

дело о пытках в ярославской колонии

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ярославль

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Все 11 осужденных по делу о пытках в ИК-1 Ярославля лишены права занимать должности в правоохранительных органах на 2,5 года, но при этом суд не стал лишать их специальных званий.В четверг Заволжский суд Ярославля оправдал двух бывших начальников колонии, 11 бывших сотрудников УФСИН признал виновными и приговорил к лишению свободы в колонии общего режима на сроки от 3 лет до 4 лет 3 месяцев лишении свободы. Шестеро из них уже отбыли назначенные сроки под стражей из расчета, что один день под стражей равен полутора дням в колонии общего режима, их освободили в зале суда."С лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в правоохранительных органах сроком на 2 года и 6 месяцев", - говорится в приговоре суда, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.В приговоре не сказано о лишении подсудимых специальных званий и наград, на чем настаивала защита."Отягчающим обстоятельством в отношении всех 11-ти подсудимых суд назвал совершение преступления группой лиц. При этом суд не стал лишать подсудимых специальных званий", - сообщается в Telegram-канале фонда "Общественный вердикт", адвокат которого Ирина Бирюкова представляет интересы Макарова.Видео массового избиения сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова в колонии №1 Ярославля было опубликовано в июле 2018 года "Новой газетой". По данным газеты и фонда "Общественный вердикт", который передал видео, инцидент произошел летом 2017 года. Он вызвал огромный общественный резонанс. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, задержаны 15 человек.Перед судом предстали 13 бывших работников колонии. Один из участников, бывший замначальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Сергей Ефремов, ранее был осужден на 4 года колонии общего режима. Рассмотрение уголовного дела в отношении еще одного обвиняемого, бывшего замначальника колонии №1 Ивана Калашникова, временно приостановлено из-за тяжелого заболевания фигуранта.Для основной массы участников прокуратура запросила от 4 до 5,5 лет лишения свободы. Максимальные сроки – по семь лет колонии - обвинение просит для бывшего замначальника колонии по вопросам безопасности Игита Михайлова и занимавшего на момент инцидента должность врио начальника колонии Дмитрия Николаева, которые, по свидетельствам фигурантов, дали указания провести с Макаровым "воспитательную работу".По данным защиты Макарова, из всех осужденных лишь один принес ему извинения - это бывший младший инспектор отдела безопасности ИК-1 Алексей Андреев. Во время прений адвокат "Общественного вердикта" Ирина Бирюкова попросила суд проявить к Андрееву снисхождение. Подсудимый также возместил Макарову моральный вред.

https://ria.ru/20201119/sud-1585347372.html

https://ria.ru/20201115/osuzhdennyy-1584717339.html

ярославль

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евгений макаров, дело о пытках в ярославской колонии, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ярославль, происшествия