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Назван эффективный способ сжигания жира
Назван эффективный способ сжигания жира
Ученые выяснили, что диета с высоким содержанием белка ускоряет метаболизм и способствует более эффективному сжиганию жира. Соответствующее исследование... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:22
2020-11-19T19:16
жир
здоровье - общество
сша
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ученые выяснили, что диета с высоким содержанием белка ускоряет метаболизм и способствует более эффективному сжиганию жира. Соответствующее исследование опубликовано в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.Исследователи из Университета Альберты изучили показатели 43 здоровых добровольцев без ожирения, проверяя их метаболизм во время двух разных 32-часовых диет. В первом случае участники потребляли суточную норму калорий в виде коктейлей с высоким содержанием белка, с соотношением углеводов 35%, белка 40% и жира 25%. Вторая группа потребляла то же количество калорий, питаясь обычными продуктами, в которых содержалось 55% углеводов, 15% белков и 30% жиров.В результате выяснилось, что на высокобелковой диете участники сжигали в среднем на 80 килокалорий в день больше. При этом участники не подвергались какой-либо дополнительной физической нагрузке.
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жир, здоровье - общество, сша

Назван эффективный способ сжигания жира

17:22 19.11.2020 (обновлено: 19:16 19.11.2020)
 
© Fotolia / zaretskaya Сантиметр на тарелке
Сантиметр на тарелке - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Fotolia / zaretskaya
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ученые выяснили, что диета с высоким содержанием белка ускоряет метаболизм и способствует более эффективному сжиганию жира. Соответствующее исследование опубликовано в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.
Исследователи из Университета Альберты изучили показатели 43 здоровых добровольцев без ожирения, проверяя их метаболизм во время двух разных 32-часовых диет. В первом случае участники потребляли суточную норму калорий в виде коктейлей с высоким содержанием белка, с соотношением углеводов 35%, белка 40% и жира 25%. Вторая группа потребляла то же количество калорий, питаясь обычными продуктами, в которых содержалось 55% углеводов, 15% белков и 30% жиров.
В результате выяснилось, что на высокобелковой диете участники сжигали в среднем на 80 килокалорий в день больше. При этом участники не подвергались какой-либо дополнительной физической нагрузке.
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