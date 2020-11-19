https://ria.ru/20201119/zhir-1585396033.html

Назван эффективный способ сжигания жира

Назван эффективный способ сжигания жира

Ученые выяснили, что диета с высоким содержанием белка ускоряет метаболизм и способствует более эффективному сжиганию жира. Соответствующее исследование... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T17:22

2020-11-19T17:22

2020-11-19T19:16

жир

здоровье - общество

сша

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Ученые выяснили, что диета с высоким содержанием белка ускоряет метаболизм и способствует более эффективному сжиганию жира. Соответствующее исследование опубликовано в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.Исследователи из Университета Альберты изучили показатели 43 здоровых добровольцев без ожирения, проверяя их метаболизм во время двух разных 32-часовых диет. В первом случае участники потребляли суточную норму калорий в виде коктейлей с высоким содержанием белка, с соотношением углеводов 35%, белка 40% и жира 25%. Вторая группа потребляла то же количество калорий, питаясь обычными продуктами, в которых содержалось 55% углеводов, 15% белков и 30% жиров.В результате выяснилось, что на высокобелковой диете участники сжигали в среднем на 80 килокалорий в день больше. При этом участники не подвергались какой-либо дополнительной физической нагрузке.

https://ria.ru/20201105/pokhudenie-1583165759.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жир, здоровье - общество, сша