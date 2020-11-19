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В Атлантике появится новый заповедник, четвертый по величине в мире
В Атлантике появится новый заповедник, четвертый по величине в мире
В районе архипелага Тристан-де-Кунья появится морская охранная зона и крупнейший заповедник в Атлантике, четвертый по величине в мире, сообщает Lonely Planet. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:37
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В районе архипелага Тристан-де-Кунья появится морская охранная зона и крупнейший заповедник в Атлантике, четвертый по величине в мире, сообщает Lonely Planet. Тристан-де-Кунья — британская территория в Южной Атлантике, где проживает всего 254 человека. Это один из самых отдаленных обитаемых островов на Земле. Правительство Великобритании объявило, что почти 700 тысяч квадратных километров акватории вокруг него получат статус морской охраняемой территорией. Там будет запрещен донный траловый промысел, глубоководная добыча полезных ископаемых и другие виды деятельности.Архипелаг является домом для многих уникальных видов, включая китов, акул, морских котиков, буревестников и альбатросов. Заповедник будет иметь большое значение для охраны дикой природы и поможет Великобритании достичь цели по защите 30 процентов мирового океана к 2030 году.Архипелаг расположен примерно на полпути между Южной Африкой и Аргентиной. Он состоит из четырех островов, включая объект Всемирного наследия ЮНЕСКО остров Гоф. Там нет аэропорта. Единственный способ добраться туда — на корабле из Кейптауна, но посетителям требуется предварительное одобрение Совета Тристан-да-Кунья.
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туризм, новости - туризм, аргентина, юнеско, великобритания, кейптаун

В Атлантике появится новый заповедник, четвертый по величине в мире

14:37 19.11.2020
 
© NASAОстрова Тристан-да-Кунья
Острова Тристан-да-Кунья - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© NASA
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В районе архипелага Тристан-де-Кунья появится морская охранная зона и крупнейший заповедник в Атлантике, четвертый по величине в мире, сообщает Lonely Planet.
Тристан-де-Кунья — британская территория в Южной Атлантике, где проживает всего 254 человека. Это один из самых отдаленных обитаемых островов на Земле.
Правительство Великобритании объявило, что почти 700 тысяч квадратных километров акватории вокруг него получат статус морской охраняемой территорией. Там будет запрещен донный траловый промысел, глубоководная добыча полезных ископаемых и другие виды деятельности.
Архипелаг является домом для многих уникальных видов, включая китов, акул, морских котиков, буревестников и альбатросов. Заповедник будет иметь большое значение для охраны дикой природы и поможет Великобритании достичь цели по защите 30 процентов мирового океана к 2030 году.
“Наша жизнь на Тристан-да-Кунья всегда основывалась на отношениях с морем, — сказал островитянин Джеймс Гласс. — Именно поэтому мы полностью защищаем 90 процентов наших вод, и гордимся тем, что можем играть ключевую роль в сохранении океанов.”
Архипелаг расположен примерно на полпути между Южной Африкой и Аргентиной. Он состоит из четырех островов, включая объект Всемирного наследия ЮНЕСКО остров Гоф.
Там нет аэропорта. Единственный способ добраться туда — на корабле из Кейптауна, но посетителям требуется предварительное одобрение Совета Тристан-да-Кунья.
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