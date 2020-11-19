https://ria.ru/20201119/yodomarin-1585374225.html

В ряде регионов из аптек исчез "Йодомарин"

В ряде регионов из аптек исчез "Йодомарин"

Ряд аптечных сетей в Приволжском федеральном округе фиксирует дефицит "Йодомарина", предназначенного для профилактики и лечения заболеваний, связанных с... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T16:11

2020-11-19T16:11

2020-11-19T16:11

здоровье - общество

нижний новгород

уфа

самара

саратов

приволжский фо

пермь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581323343_0:148:2915:1788_1400x0_80_0_0_1926411c4004db6aa6d3790a3cd0962e.jpg

САМАРА, 19 ноя – РИА Новости. Ряд аптечных сетей в Приволжском федеральном округе фиксирует дефицит "Йодомарина", предназначенного для профилактики и лечения заболеваний, связанных с недостатком йода.В сети "Аптечество" корреспонденту РИА Новости заявили, что "Йодомарина" в аптеках Нижнего Новгорода "нет и нет давно", закончился препарат и в аптеках "Фармани" и "Максавит". Только в сети "52 плюс" предложили на выбор пять аптек в разных районах города, где еще можно приобрести "Йодомарин". Как пояснили в справочной, сеть аптек "делала большие закупки и товар еще не распродан".Согласно информации справочной казанских аптек, "Йодомарин" есть примерно в 10 различных аптеках города. В одной из крупнейших сетей "Фармленд" препарат (100 таблеток) можно купить лишь в части аптек. В сети "Бережная аптека" сообщили, что "Йодомарин" временно отсутствует в любой дозировке.В ГУП "Башфармация" рассказали, что "Йодомарин" дозировкой 100 и 200 микрограмм есть в двух аптеках Уфы, но по одной упаковке. "Вам надо звонить в сами аптеки для уточнения, есть ли в наличии. Можете заказать на сайте, в течении суток можно забирать", - сказали в справочной службе "Башфармации". В крупной аптечной сети "Фармленд" сказали, что по городу Уфе есть только препарат в упаковке по 100 микрограмм, по 200 - нет. "Есть в двух аптеках. У поставщиков "Йодомарин" заканчивается, мы не производители, только распространяем", - сказали в справочной аптечной сети.В сети "Кардио" в Саратове корреспонденту РИА Новости сообщили, что остатки "Йодомарина" в дозировке 200 микрограмм есть только в некоторых аптеках Саратова. "Был в наличии и что-то пропадает", - сказала собеседница агентства. В аптеке 1b.ru препарата нет в наличии и поставка не ожидается. В сети "Аптека 64 Плюс" рассказали, что "Йодомарин" только в дозировке 200 микрограмм числится в пяти аптеках. "К сожалению, сейчас у поставщиков отсутствует препарат", - пояснила собеседница агентства.Похожим образом ситуация складывается и в Самаре. В справочной сети аптек "Ригла" сообщили, что "Йодомарин" в дозировке 200 микрограмм есть только в одной аптеке города и заказать его нельзя. В сети "Вита" препарат числится в трех аптеках Самары в дозировке 100 микрограмм.В одной из пермских аптек сети "Аптека от склада" рассказали, что "Йодомарин" в дозировке на 200 микрограмм не завозили уже около трех месяцев. В городских аптеках сети "Пермфармация" препарата также нет, по одной штуке остались лишь в нескольких аптеках в крае.

https://ria.ru/20201119/simptom-1585295903.html

https://ria.ru/20201119/mat-1585273541.html

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585278664.html

нижний новгород

уфа

самара

саратов

приволжский фо

пермь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, нижний новгород, уфа, самара, саратов, приволжский фо, пермь