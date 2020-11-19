В ряде регионов из аптек исчез "Йодомарин"
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПокупка лекарств в одной из аптек Симферополя
САМАРА, 19 ноя – РИА Новости. Ряд аптечных сетей в Приволжском федеральном округе фиксирует дефицит "Йодомарина", предназначенного для профилактики и лечения заболеваний, связанных с недостатком йода.
В сети "Аптечество" корреспонденту РИА Новости заявили, что "Йодомарина" в аптеках Нижнего Новгорода "нет и нет давно", закончился препарат и в аптеках "Фармани" и "Максавит". Только в сети "52 плюс" предложили на выбор пять аптек в разных районах города, где еще можно приобрести "Йодомарин". Как пояснили в справочной, сеть аптек "делала большие закупки и товар еще не распродан".
Согласно информации справочной казанских аптек, "Йодомарин" есть примерно в 10 различных аптеках города. В одной из крупнейших сетей "Фармленд" препарат (100 таблеток) можно купить лишь в части аптек. В сети "Бережная аптека" сообщили, что "Йодомарин" временно отсутствует в любой дозировке.
В ГУП "Башфармация" рассказали, что "Йодомарин" дозировкой 100 и 200 микрограмм есть в двух аптеках Уфы, но по одной упаковке. "Вам надо звонить в сами аптеки для уточнения, есть ли в наличии. Можете заказать на сайте, в течении суток можно забирать", - сказали в справочной службе "Башфармации". В крупной аптечной сети "Фармленд" сказали, что по городу Уфе есть только препарат в упаковке по 100 микрограмм, по 200 - нет. "Есть в двух аптеках. У поставщиков "Йодомарин" заканчивается, мы не производители, только распространяем", - сказали в справочной аптечной сети.
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В сети "Кардио" в Саратове корреспонденту РИА Новости сообщили, что остатки "Йодомарина" в дозировке 200 микрограмм есть только в некоторых аптеках Саратова. "Был в наличии и что-то пропадает", - сказала собеседница агентства. В аптеке 1b.ru препарата нет в наличии и поставка не ожидается. В сети "Аптека 64 Плюс" рассказали, что "Йодомарин" только в дозировке 200 микрограмм числится в пяти аптеках. "К сожалению, сейчас у поставщиков отсутствует препарат", - пояснила собеседница агентства.
В одной из пермских аптек сети "Аптека от склада" рассказали, что "Йодомарин" в дозировке на 200 микрограмм не завозили уже около трех месяцев. В городских аптеках сети "Пермфармация" препарата также нет, по одной штуке остались лишь в нескольких аптеках в крае.