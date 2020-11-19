https://ria.ru/20201119/yarmarki-1585230467.html

В Германии открылась рождественская ярмарка для автомобилистов

В Германии открылась рождественская ярмарка для автомобилистов

В Баварии в период пандемии решили не отказываться от проведения рождественской ярмарки, но посетить ее будет возможно только на автомобиле, сообщает Travel and РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T22:10

2020-11-19T22:10

2020-11-19T22:10

ярмарки

новый год

туризм

коронавирус covid-19

туризм

новости - туризм

германия

нюрнберг

мюнхен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156234/14/1562341471_0:168:3045:1880_1400x0_80_0_0_eeac7f6b1c41b799b8fabca52f006712.jpg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Баварии в период пандемии решили не отказываться от проведения рождественской ярмарки, но посетить ее будет возможно только на автомобиле, сообщает Travel and Leisure.Рождественские ярмарки Германии – одни из самых известных и колоритных. В ноябре они открывались по всей стране. Но в этом году из-за эпидемии было принято решение отказаться от организации праздничных базаров. Не откроется и самая старая рождественская ярмарка страны – в Нюрнберге.Но жители и гости Баварии все же смогут посетить традиционный базар. В часе езды от Мюнхена, в старинном – ему более 800 лет – городе Ландсхут проведут это мероприятие в безопасном формате. Посетители смогут перемещаться на автомобиле, а покупки делать через открытое окно.Там будут продаваться сосиски с квашеной капустой, гуляш, блины, вафли, глинтвейн и пунш.

https://ria.ru/20201115/rozhdestvo-1584489789.html

германия

нюрнберг

мюнхен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ярмарки, новый год, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, германия, нюрнберг, мюнхен