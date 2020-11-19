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В Германии открылась рождественская ярмарка для автомобилистов
В Германии открылась рождественская ярмарка для автомобилистов
В Баварии в период пандемии решили не отказываться от проведения рождественской ярмарки, но посетить ее будет возможно только на автомобиле, сообщает Travel and РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T22:10
2020-11-19T22:10
ярмарки
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нюрнберг
мюнхен
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Баварии в период пандемии решили не отказываться от проведения рождественской ярмарки, но посетить ее будет возможно только на автомобиле, сообщает Travel and Leisure.Рождественские ярмарки Германии – одни из самых известных и колоритных. В ноябре они открывались по всей стране. Но в этом году из-за эпидемии было принято решение отказаться от организации праздничных базаров. Не откроется и самая старая рождественская ярмарка страны – в Нюрнберге.Но жители и гости Баварии все же смогут посетить традиционный базар. В часе езды от Мюнхена, в старинном – ему более 800 лет – городе Ландсхут проведут это мероприятие в безопасном формате. Посетители смогут перемещаться на автомобиле, а покупки делать через открытое окно.Там будут продаваться сосиски с квашеной капустой, гуляш, блины, вафли, глинтвейн и пунш.
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ярмарки, новый год, коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, германия, нюрнберг, мюнхен

В Германии открылась рождественская ярмарка для автомобилистов

22:10 19.11.2020
 
© Depositphotos / Edith CzechИмбирные пряники на рождественской ярмарке в Германии
Имбирные пряники на рождественской ярмарке в Германии - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Depositphotos / Edith Czech
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Баварии в период пандемии решили не отказываться от проведения рождественской ярмарки, но посетить ее будет возможно только на автомобиле, сообщает Travel and Leisure.
Рождественские ярмарки Германии – одни из самых известных и колоритных. В ноябре они открывались по всей стране. Но в этом году из-за эпидемии было принято решение отказаться от организации праздничных базаров. Не откроется и самая старая рождественская ярмарка страны – в Нюрнберге.
Но жители и гости Баварии все же смогут посетить традиционный базар. В часе езды от Мюнхена, в старинном – ему более 800 лет – городе Ландсхут проведут это мероприятие в безопасном формате. Посетители смогут перемещаться на автомобиле, а покупки делать через открытое окно.
Там будут продаваться сосиски с квашеной капустой, гуляш, блины, вафли, глинтвейн и пунш.
Рождественская ярмарка Штрицельмаркт в Дрездене, Германия - РИА Новости, 1920, 15.11.2020
15 ноября, 12:04Туризм
Российские туристы назвали самые красивые рождественские ярмарки Европы
 
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