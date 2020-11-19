https://ria.ru/20201119/whatsapp-1585337933.html

В WhatsApp появится важная функция

В WhatsApp появится важная функция

В популярном мессенджере WhatsApp отправлять сообщения с прикрепленным видео станет удобнее. О работе над новой функцией сообщает Wabetainfo. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:24

2020-11-19T13:24

2020-11-19T14:21

риа наука

whatsapp inc.

технологии

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В популярном мессенджере WhatsApp отправлять сообщения с прикрепленным видео станет удобнее. О работе над новой функцией сообщает Wabetainfo.Суть нововведения заключается в том, что теперь перед отправкой видеоролика собеседнику или в чат пользователь сможет отключить воспроизведение звука. Рядом с информацией о продолжительности и размере видео в левой части экрана появится значок динамика, который и отвечает за звук.Пока новая функция находится в стадии бета-тестирования. Возможно, она появится в WhatsApp до конца 2020 года.

https://ria.ru/20201118/nevidimka-1585101373.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., технологии