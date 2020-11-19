https://ria.ru/20201119/vzyatka-1585312242.html

Зампреда правительства Подмосковья обвинили в получении взятки

Зампреда правительства Подмосковья обвинили в получении взятки

Следствие просит арестовать зампредседателя правительства — министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина. Его обвиняют в получении... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T11:45

2020-11-19T11:45

2020-11-19T13:12

дмитрий куракин

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Следствие просит арестовать зампредседателя правительства — министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина. Его обвиняют в получении взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская.Также есть запрос на арест двух его предполагаемых сообщников.Накануне газета "Коммерсант" написала, что СК и ФСБ проводят следственные действия с участием Куракина по делу о махинациях с военным лесом на два миллиарда рублей в период, когда он возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны.Ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников рассказал РИА Новости, что в СИЗО Куракин находится в одной камере с аудитором Счетной палаты Михаилом Менем, которого обвиняют в растрате 700 миллионов рублей.

https://ria.ru/20201118/khischeniya-1585180547.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий куракин, московская область (подмосковье), происшествия