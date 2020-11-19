Зампреда правительства Подмосковья обвинили в получении взятки
11:45 19.11.2020 (обновлено: 13:12 19.11.2020)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Куракин доставлен в Басманный суд Москвы. 19 ноября 2020
Заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Куракин доставлен в Басманный суд Москвы. 19 ноября 2020
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Следствие просит арестовать зампредседателя правительства — министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина. Его обвиняют в получении взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская.
Также есть запрос на арест двух его предполагаемых сообщников.
Накануне газета "Коммерсант" написала, что СК и ФСБ проводят следственные действия с участием Куракина по делу о махинациях с военным лесом на два миллиарда рублей в период, когда он возглавлял департамент имущественных отношений Минобороны.
Ответственный секретарь столичной ОНК Алексей Мельников рассказал РИА Новости, что в СИЗО Куракин находится в одной камере с аудитором Счетной палаты Михаилом Менем, которого обвиняют в растрате 700 миллионов рублей.
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