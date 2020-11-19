https://ria.ru/20201119/vzyatka-1585281056.html

Директора Фонда капремонта Магаданской области задержали за взятку

Директора Фонда капремонта Магаданской области задержали за взятку

Следователи возбудили уголовное дело по статье "коммерческий подкуп в крупном размере" в отношении руководителя Фонда капремонта Магаданской области, его... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T07:09

2020-11-19T07:09

2020-11-19T07:09

следственный комитет россии (ск рф)

магаданская область

происшествия

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МАГАДАН, 19 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи возбудили уголовное дело по статье "коммерческий подкуп в крупном размере" в отношении руководителя Фонда капремонта Магаданской области, его задержали при получении взятки, сообщает СУ СК России по региону.Прошлого руководителя Фонда капремонта Магаданской области отстранили от должности за растрату средств организации на личные нужды: полеты бизнес-классом, дорогие гостиницы и подарки.Уточняется, что уголовное дело возбуждено на основании материалов управления ФСБ России по Магаданской области. Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, Магаданский городской суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

https://ria.ru/20201118/imuschestvo-1585191330.html

магаданская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), магаданская область, происшествия