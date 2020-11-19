Директора Фонда капремонта Магаданской области задержали за взятку
МАГАДАН, 19 ноя - РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи возбудили уголовное дело по статье "коммерческий подкуп в крупном размере" в отношении руководителя Фонда капремонта Магаданской области, его задержали при получении взятки, сообщает СУ СК России по региону.
Прошлого руководителя Фонда капремонта Магаданской области отстранили от должности за растрату средств организации на личные нужды: полеты бизнес-классом, дорогие гостиницы и подарки.
"По версии следствия, 16 ноября 2020 года, исполняющий обязанности генерального директора некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта Магаданской области" незаконно получил в Магадане от представителя двух обществ с ограниченной ответственностью 660 тысяч рублей в качестве коммерческого подкупа за совершение в интересах указанных предприятий действий, которые входят в его служебные полномочия. За незаконное вознаграждение руководитель Фонда обещал согласовать представителю обществ вопрос о проведении негосударственных экспертиз по ранее заключенным контрактам, не создавать препятствий при подписании актов выполненных работ по капремонту домов и обеспечить своевременную оплату по исполненным контрактам в будущем", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено на основании материалов управления ФСБ России по Магаданской области. Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления, Магаданский городской суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста.