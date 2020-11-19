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Мишустин призвал обеспечить допвыплаты студентам-медикам
Мишустин призвал обеспечить допвыплаты студентам-медикам
Необходимо в самые короткие сроки обеспечить дополнительные выплаты студентам-медикам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:18
2020-11-19T12:18
2020-11-19T12:55
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Необходимо в самые короткие сроки обеспечить дополнительные выплаты студентам-медикам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Надо в самые короткие сроки обеспечить выполнение поручения президента, которое касалось студентов-медиков. Имею в виду дополнительные выплаты в размере семи тысяч рублей в месяц для студентов медицинских училищ и десяти тысяч рублей для учащихся вузов, ординаторов и аспирантов", - сказал он на заседании правительства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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