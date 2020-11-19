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Мишустин призвал обеспечить допвыплаты студентам-медикам
Мишустин призвал обеспечить допвыплаты студентам-медикам
Необходимо в самые короткие сроки обеспечить дополнительные выплаты студентам-медикам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:18
2020-11-19T12:55
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коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Необходимо в самые короткие сроки обеспечить дополнительные выплаты студентам-медикам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Надо в самые короткие сроки обеспечить выполнение поручения президента, которое касалось студентов-медиков. Имею в виду дополнительные выплаты в размере семи тысяч рублей в месяц для студентов медицинских училищ и десяти тысяч рублей для учащихся вузов, ординаторов и аспирантов", - сказал он на заседании правительства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, общество

Мишустин призвал обеспечить допвыплаты студентам-медикам

12:18 19.11.2020 (обновлено: 12:55 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время заседания в режиме видеоконференции президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время заседания в режиме видеоконференции президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Необходимо в самые короткие сроки обеспечить дополнительные выплаты студентам-медикам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Надо в самые короткие сроки обеспечить выполнение поручения президента, которое касалось студентов-медиков. Имею в виду дополнительные выплаты в размере семи тысяч рублей в месяц для студентов медицинских училищ и десяти тысяч рублей для учащихся вузов, ординаторов и аспирантов", - сказал он на заседании правительства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МишустинОбщество
 
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