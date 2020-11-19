https://ria.ru/20201119/vyplaty-1585319782.html

Мишустин призвал обеспечить допвыплаты студентам-медикам

Мишустин призвал обеспечить допвыплаты студентам-медикам

Необходимо в самые короткие сроки обеспечить дополнительные выплаты студентам-медикам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:18

2020-11-19T12:18

2020-11-19T12:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/10/1584822298_0:186:3016:1882_1400x0_80_0_0_51ee1e197c4824ab8f326682960bb645.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Необходимо в самые короткие сроки обеспечить дополнительные выплаты студентам-медикам, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Надо в самые короткие сроки обеспечить выполнение поручения президента, которое касалось студентов-медиков. Имею в виду дополнительные выплаты в размере семи тысяч рублей в месяц для студентов медицинских училищ и десяти тысяч рублей для учащихся вузов, ординаторов и аспирантов", - сказал он на заседании правительства.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, общество