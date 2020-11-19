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Адвокат Трампа обжалует результаты выборов в Джорджии
Адвокат Трампа обжалует результаты выборов в Джорджии
Юридическая команда президента США Дональда Трампа готовится обжаловать результаты прошедших выборов в Джорджии и еще нескольких штатах, заявил адвокат политика РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T21:21
2020-11-19T21:21
2020-11-19T21:21
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
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джо байден
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Юридическая команда президента США Дональда Трампа готовится обжаловать результаты прошедших выборов в Джорджии и еще нескольких штатах, заявил адвокат политика Рудольф Джулиани."Иск в Джорджии будет готов, вероятно, завтра", - сказал Джулиани на пресс-конференции.В некоторых городах республиканцы не были допущены к наблюдению, голосовали не жители штата, имело место давление, направленное на изменение голосов, некоторые проголосовали дважды, сказал Джулиани."Аризона - штат, к которому мы очень присматриваемся. Более чем вероятно мы собираемся подать иск в Аризоне. Мы все еще собираем доказательства", - сказал Джулиани.Он заявил, что у команды Трампа большое количество информации о мошенничестве в штате Нью-Мексико. "У нас значительное количество информации о мошенничестве в Вирджинии", - сказал адвокат, отметив, что пока не уверен, что нарушений в штате было достаточно, чтобы повлиять на результат.Джулиани заявил, что объявивший о своей победе на выборах Джо Байден лидирует из-за мошенничества с голосами, а на самом деле на выборах победил Трамп.Представитель Трампа заявил, что на членов команды действующего президента оказывается давление, чтобы они отказались от борьбы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201119/ssha-1585430977.html
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дональд трамп, рудольф джулиани, джо байден, нью-мексико, аризона, сша, в мире