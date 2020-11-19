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Эксперты обсудили проблему доверия к итогам выборов в США
Эксперты обсудили проблему доверия к итогам выборов в США
Российские политологи в онлайн-формате обсудили проблему доверия к итогам выборов в США и важность института общественных наблюдателей. В ходе встречи они... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:17
2020-11-19T15:17
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские политологи в онлайн-формате обсудили проблему доверия к итогам выборов в США и важность института общественных наблюдателей. В ходе встречи они привели примеры нарушений, рассказали об особенностях американского законодательства о выборах, участии наблюдателей и предвзятости международных общественных организаций."Выборы проходили на фоне политического и гражданского кризиса, противостояния", – напомнил член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод.По его словам, институт общественного наблюдения обеспечивает, законность, прозрачность и легитимность избирательного процесса. В США на федеральном уровне деятельность института общественных наблюдателей не регулируется, это компетенция штатов. Так, сотрудники избирательных комиссий сами решают допускать или нет на выборы наблюдателей. Статус НКО в ряде штатов не определен и решается на уровне местного законодательства."Отсутствие общественных наблюдателей, которые могли бы оказывать дисциплинирующее влияние на избирательные комиссии, должным образом предотвращать нарушения, – все это наложило негативный отпечаток на выборы в Соединенных Штатах Америки", – заявил Брод.Председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ (ОП), директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев назвал американскую систему выборов архаичной и напомнил, что у ОП есть претензии к американской выборной системе."Но то, что мы увидели сейчас, – нас это удивило", – рассказал Григорьев о многотысячных демонстрациях протеста против фальсификации выборов, на которых сторонников одного из кандидатов избивали и оскорбляли оппоненты.Он привел примеры нарушений: неконкурентность самих выборов, так как кроме двух кандидатов были и другие, но они не были допущены до дебатов и не получили огласку в медиа; цензура в СМИ и социальных сетях против одного из кандидатов; прямые нарушения и фальсификации, как, например, голосование умерших людей, а также подкуп избирателей и "карусели".Работу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Бюро по демократическим институтам и правам человека он назвал политически ангажированной."Ужас в том, что те организации, которые должны этим заниматься, они как раз потворствуют и прикрывают эти фальсификации", – сказал ГригорьевЛатвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш обратил внимание на то, что на всех этапах выборов президента США были зафиксированы сотни тысяч нарушений, а это значит, что сама система выборов находится в глубочайшем кризисе."Это очень серьезная проблема, которая касается нас всех, это проблема легитимности высшей политической власти США", – рассказал Граудиньш.Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин напомнил, что проблема появилась не вчера."Нарушения на выборах в США обусловлены самим американским политическим опытом и избирательным законодательством в первую очередь. Просто на это раньше никто не смотрел так пристально, это так сильно не влияло на развитие трендов внутри американской политики", – заявил Данилин.По его словам, политический раскол американского общества показал на выборах, "насколько фальшивым является демократический выбор Америки".
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сша, в мире, политика

Эксперты обсудили проблему доверия к итогам выборов в США

15:17 19.11.2020
 
© РИА Новости / Юки ИвамураСторонники президента США Дональда Трампа и сторонники кандидата в президенты, бывшего вице-президента Джо Байдена перед Конгресс-центром в Филадельфии
Сторонники президента США Дональда Трампа и сторонники кандидата в президенты, бывшего вице-президента Джо Байдена перед Конгресс-центром в Филадельфии - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Российские политологи в онлайн-формате обсудили проблему доверия к итогам выборов в США и важность института общественных наблюдателей. В ходе встречи они привели примеры нарушений, рассказали об особенностях американского законодательства о выборах, участии наблюдателей и предвзятости международных общественных организаций.
"Выборы проходили на фоне политического и гражданского кризиса, противостояния", – напомнил член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Александр Брод.
По его словам, институт общественного наблюдения обеспечивает, законность, прозрачность и легитимность избирательного процесса. В США на федеральном уровне деятельность института общественных наблюдателей не регулируется, это компетенция штатов. Так, сотрудники избирательных комиссий сами решают допускать или нет на выборы наблюдателей. Статус НКО в ряде штатов не определен и решается на уровне местного законодательства.
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"Отсутствие общественных наблюдателей, которые могли бы оказывать дисциплинирующее влияние на избирательные комиссии, должным образом предотвращать нарушения, – все это наложило негативный отпечаток на выборы в Соединенных Штатах Америки", – заявил Брод.
Председатель координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ (ОП), директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев назвал американскую систему выборов архаичной и напомнил, что у ОП есть претензии к американской выборной системе.
"Но то, что мы увидели сейчас, – нас это удивило", – рассказал Григорьев о многотысячных демонстрациях протеста против фальсификации выборов, на которых сторонников одного из кандидатов избивали и оскорбляли оппоненты.
Он привел примеры нарушений: неконкурентность самих выборов, так как кроме двух кандидатов были и другие, но они не были допущены до дебатов и не получили огласку в медиа; цензура в СМИ и социальных сетях против одного из кандидатов; прямые нарушения и фальсификации, как, например, голосование умерших людей, а также подкуп избирателей и "карусели".
Работу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Бюро по демократическим институтам и правам человека он назвал политически ангажированной.
"Ужас в том, что те организации, которые должны этим заниматься, они как раз потворствуют и прикрывают эти фальсификации", – сказал Григорьев
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Латвийский правозащитник Эйнарс Граудиньш обратил внимание на то, что на всех этапах выборов президента США были зафиксированы сотни тысяч нарушений, а это значит, что сама система выборов находится в глубочайшем кризисе.
"Это очень серьезная проблема, которая касается нас всех, это проблема легитимности высшей политической власти США", – рассказал Граудиньш.
Генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин напомнил, что проблема появилась не вчера.
"Нарушения на выборах в США обусловлены самим американским политическим опытом и избирательным законодательством в первую очередь. Просто на это раньше никто не смотрел так пристально, это так сильно не влияло на развитие трендов внутри американской политики", – заявил Данилин.
По его словам, политический раскол американского общества показал на выборах, "насколько фальшивым является демократический выбор Америки".
 
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