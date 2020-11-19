https://ria.ru/20201119/vuzy-1585307730.html

Москалькова призвала пересчитать оплату обучения из-за дистанционки

Москалькова призвала пересчитать оплату обучения из-за дистанционки

Нужно рассмотреть вопрос перерасчета оплаты стоимости за очную форму обучения в университетах, которая фактически не была проведена из-за перехода на... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T11:18

2020-11-19T11:18

2020-11-19T11:26

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Нужно рассмотреть вопрос перерасчета оплаты стоимости за очную форму обучения в университетах, которая фактически не была проведена из-за перехода на дистанционный формат, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Всего, по данным омбудсмена, на 15 апреля 2020 года пандемией СOVID-19 были затронуты более полутора миллиардов обучающихся в 191 стране мира, что составляет 91,3% всех учащихся на планете. Причём, согласно приведённым в докладе данным ФОМ, 66% школьников учатся онлайн с учителями, а 25% осваивают учебный материал самостоятельно. Причём около 50% думают, что образовательный процесс сейчас организован плохо, а у 25% отсутствуют компьютер и другие гаджеты для нормального проведения уроков.Кроме того, пандемия коснулась и детских садов: родители не могли прикрепить ребёнка к дошкольному учреждению. Так, омбудсмен предложила открыть дежурные группы для детей, чьи родители работают во время ограничительных мер."COVID-19 снова стала актуальной проблема устройства детей в дежурную группу. Необходимо открыть дежурные группы в дошкольных образовательных учреждениях для всех детей, родители которых вынуждены работать в период ограничительных мер и не имеют возможности оставить ребенка дома, упростив процедуру зачисления ребенка в такие группы",- заключается в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/obuchenie-1585175262.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна москалькова, фонд "общественное мнение", образование - общество, общество