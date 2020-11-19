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Москалькова призвала пересчитать оплату обучения из-за дистанционки
Москалькова призвала пересчитать оплату обучения из-за дистанционки
Нужно рассмотреть вопрос перерасчета оплаты стоимости за очную форму обучения в университетах, которая фактически не была проведена из-за перехода на... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T11:18
2020-11-19T11:26
навигатор абитуриента
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Нужно рассмотреть вопрос перерасчета оплаты стоимости за очную форму обучения в университетах, которая фактически не была проведена из-за перехода на дистанционный формат, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Всего, по данным омбудсмена, на 15 апреля 2020 года пандемией СOVID-19 были затронуты более полутора миллиардов обучающихся в 191 стране мира, что составляет 91,3% всех учащихся на планете. Причём, согласно приведённым в докладе данным ФОМ, 66% школьников учатся онлайн с учителями, а 25% осваивают учебный материал самостоятельно. Причём около 50% думают, что образовательный процесс сейчас организован плохо, а у 25% отсутствуют компьютер и другие гаджеты для нормального проведения уроков.Кроме того, пандемия коснулась и детских садов: родители не могли прикрепить ребёнка к дошкольному учреждению. Так, омбудсмен предложила открыть дежурные группы для детей, чьи родители работают во время ограничительных мер."COVID-19 снова стала актуальной проблема устройства детей в дежурную группу. Необходимо открыть дежурные группы в дошкольных образовательных учреждениях для всех детей, родители которых вынуждены работать в период ограничительных мер и не имеют возможности оставить ребенка дома, упростив процедуру зачисления ребенка в такие группы",- заключается в сообщении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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навигатор абитуриента, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна москалькова, фонд "общественное мнение", образование - общество, общество

Москалькова призвала пересчитать оплату обучения из-за дистанционки

11:18 19.11.2020 (обновлено: 11:26 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПреподаватель проводит онлайн урок в учебном классе Национального исследовательского технологического университета МИСиС
Преподаватель проводит онлайн урок в учебном классе Национального исследовательского технологического университета МИСиС - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Нужно рассмотреть вопрос перерасчета оплаты стоимости за очную форму обучения в университетах, которая фактически не была проведена из-за перехода на дистанционный формат, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"В сфере высшего образования представляется целесообразным решить вопрос о механизме перерасчета оплаты стоимости, произведенной за очную форму обучения, но фактически не полученную, в связи с переходом образовательных организаций на дистанционный формат обучения", - говорится в тематическом докладе уполномоченного, посвящённом защите прав человека в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Всего, по данным омбудсмена, на 15 апреля 2020 года пандемией СOVID-19 были затронуты более полутора миллиардов обучающихся в 191 стране мира, что составляет 91,3% всех учащихся на планете. Причём, согласно приведённым в докладе данным ФОМ, 66% школьников учатся онлайн с учителями, а 25% осваивают учебный материал самостоятельно. Причём около 50% думают, что образовательный процесс сейчас организован плохо, а у 25% отсутствуют компьютер и другие гаджеты для нормального проведения уроков.
Кроме того, пандемия коснулась и детских садов: родители не могли прикрепить ребёнка к дошкольному учреждению. Так, омбудсмен предложила открыть дежурные группы для детей, чьи родители работают во время ограничительных мер.
"COVID-19 снова стала актуальной проблема устройства детей в дежурную группу. Необходимо открыть дежурные группы в дошкольных образовательных учреждениях для всех детей, родители которых вынуждены работать в период ограничительных мер и не имеют возможности оставить ребенка дома, упростив процедуру зачисления ребенка в такие группы",- заключается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНавигатор абитуриентаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна МоскальковаФонд "Общественное мнение"Образование - ОбществоОбщество
 
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