https://ria.ru/20201119/vtb-1585428905.html

ВТБ Капитал Инвестиции начал 3-й этап привлечения средств в Pre-IPO фонд

ВТБ Капитал Инвестиции начал 3-й этап привлечения средств в Pre-IPO фонд

ВТБ Капитал Инвестиции начал третий этап привлечения средств в ЗПИКФ "ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд", прием заявок от квалифицированных инвесторов на приобретение... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T20:55

2020-11-19T20:55

2020-11-19T20:55

втб

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экономика

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. ВТБ Капитал Инвестиции начал третий этап привлечения средств в ЗПИКФ "ВТБ Капитал пре-АйПиО фонд", прием заявок от квалифицированных инвесторов на приобретение инвестиционных паев в рамках допэмиссии продлится до 16 декабря включительно, сообщает ВТБ.Минимальный размер инвестиции в фонд на данном этапе – 10 миллионов рублей. Pre-IPO фонд инвестирует средства в успешные технологические быстрорастущие компании с планами по выходу на IPO или о продаже стратегическому инвестору в ближайшие 2-4 года. Фонд был создан в апреле 2019 года, общий срок функционирования фонда — восемь лет, максимальный его размер может составить до 10 миллиардов рублей. На первом этапе было привлечено более 1 миллиарда рублей, на втором (в феврале-марте 2020 года) - около 900 миллионов рублей. Средства фонда в настоящий момент инвестированы в три компании: международный cервис онлайн-заказа трансферов по модели аукциона GetTransfer, ГК "Европейская юридическая служба" и платформу для создания и проведения онлайн-курсов, тренингов, консультаций GetCourse. В настоящее время рассматривается еще ряд перспективных компаний. По мнению управляющих фонда, под его инвестиционные параметры подходят более 50 компаний, отметили в ВТБ.Вложение средств через Pre-IPO фонд предполагает инвестиционный период в четыре года. Выплату инвестиционного дохода по фонду планируется начать через 3-4 года после приобретения пая по мере выхода фонда из профинансированных проектов. В дальнейшем планируется проведение еще нескольких допэмиссий. Каждая из сделок, осуществляемых фондом, предполагает инвестиции в диапазоне от 0,5 до 1,5 миллиардов рублей за долю 5-33% в компании. "Сегодня спрос на инвестиционные продукты растет стремительными темпами. В том числе, клиентам интересны и альтернативные инвестиции как возможности по диверсификации собственного портфеля. Средства фонда вкладываются в компании, которые уже доказали состоятельность своей финансовой модели, имеют положительный денежный поток и хорошие перспективы по выходу на IPO в дальнейшем", - приводятся в сообщении слова главного исполнительного директора ВТБ Капитал Инвестиции, старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента брокерского обслуживания Владимира Потапова.

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