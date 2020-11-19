https://ria.ru/20201119/voz-1585342088.html

В ВОЗ рассказали о контактах с разработчиками вакцины "Спутник V"

В ВОЗ рассказали о контактах с разработчиками вакцины "Спутник V"

ВОЗ находится в контакте с разработчиками российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" для получения данных о третьей фазе испытаний препарата на добровольцах,... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:37

2020-11-19T13:37

2020-11-19T13:37

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

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ЖЕНЕВА, 19 ноя – РИА Новости. ВОЗ находится в контакте с разработчиками российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" для получения данных о третьей фазе испытаний препарата на добровольцах, заявил на брифинге в четверг директор Всемирной организации здравоохранения в европейском регионе Ханс Клюгге."ВОЗ находится в контакте с разработчиками российской вакцины по обмену данными по третьей фазе клинических испытаний", - сказал он.Российский "Спутник V" - первая зарегистрированная вакцина в мире. Сейчас проводятся ее клинические исследования в России, а также ряде других стран, в том числе Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения "Спутник V" на уровне 92%. Президент РФ Владимир Путин призвал объединять усилия по производству вакцины, заявил, что производство "Спутник V" может быть развернуто в Индии и Китае.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585306660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире