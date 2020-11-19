https://ria.ru/20201119/voz-1585342088.html
В ВОЗ рассказали о контактах с разработчиками вакцины "Спутник V"
В ВОЗ рассказали о контактах с разработчиками вакцины "Спутник V"
ВОЗ находится в контакте с разработчиками российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" для получения данных о третьей фазе испытаний препарата на добровольцах,... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:37
2020-11-19T13:37
2020-11-19T13:37
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
воз
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072153_0:53:1024:629_1400x0_80_0_0_9c136c3baef479136db630e74e747346.jpg
ЖЕНЕВА, 19 ноя – РИА Новости. ВОЗ находится в контакте с разработчиками российской вакцины от COVID-19 "Спутник V" для получения данных о третьей фазе испытаний препарата на добровольцах, заявил на брифинге в четверг директор Всемирной организации здравоохранения в европейском регионе Ханс Клюгге."ВОЗ находится в контакте с разработчиками российской вакцины по обмену данными по третьей фазе клинических испытаний", - сказал он.Российский "Спутник V" - первая зарегистрированная вакцина в мире. Сейчас проводятся ее клинические исследования в России, а также ряде других стран, в том числе Индии и Бразилии. Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения "Спутник V" на уровне 92%. Президент РФ Владимир Путин призвал объединять усилия по производству вакцины, заявил, что производство "Спутник V" может быть развернуто в Индии и Китае.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585306660.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072153_58:0:967:682_1400x0_80_0_0_9221577cedb952d07f5a917d67f28795.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, воз, в мире