https://ria.ru/20201119/voyna-1585335421.html

МИД ответил на слова немецкого посла в Литве про Вторую мировую войну

МИД ответил на слова немецкого посла в Литве про Вторую мировую войну

Россия возмущена циничными словами немецкого посла в Литве Маттиаса Сонна о том, что целью освобождения Красной армией Германии от нацизма было установление... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:13

2020-11-19T13:13

2020-11-19T13:50

мария захарова

мид германии

москва

германия

литва

в мире

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия возмущена циничными словами немецкого посла в Литве Маттиаса Сонна о том, что целью освобождения Красной армией Германии от нацизма было установление "сталинского репрессивного правления", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По ее словам, в последнее время в ФРГ все активнее продвигают идеи, приравнивающие Советский Союз к нацистской Германии в контексте причин начала Второй мировой."Делается это, совершенно очевидно, с какой целью — стремление просто выхолостить ответственность Германии за бесчеловечные преступления нацизма. Такой подход вызывает абсолютно категорическое неприятие и ставит под вопрос беспрецедентный по степени человеческого самоопределения процесс послевоенного примирения россиян и немцев", — подытожила Захарова.

https://ria.ru/20201111/polsha-1584054830.html

москва

германия

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мария захарова, мид германии, москва, германия, литва, в мире