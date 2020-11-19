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МИД ответил на слова немецкого посла в Литве про Вторую мировую войну
МИД ответил на слова немецкого посла в Литве про Вторую мировую войну
Россия возмущена циничными словами немецкого посла в Литве Маттиаса Сонна о том, что целью освобождения Красной армией Германии от нацизма было установление... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:13
2020-11-19T13:50
мария захарова
мид германии
москва
германия
литва
в мире
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия возмущена циничными словами немецкого посла в Литве Маттиаса Сонна о том, что целью освобождения Красной армией Германии от нацизма было установление "сталинского репрессивного правления", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.По ее словам, в последнее время в ФРГ все активнее продвигают идеи, приравнивающие Советский Союз к нацистской Германии в контексте причин начала Второй мировой."Делается это, совершенно очевидно, с какой целью — стремление просто выхолостить ответственность Германии за бесчеловечные преступления нацизма. Такой подход вызывает абсолютно категорическое неприятие и ставит под вопрос беспрецедентный по степени человеческого самоопределения процесс послевоенного примирения россиян и немцев", — подытожила Захарова.
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мария захарова, мид германии, москва, германия, литва, в мире

МИД ответил на слова немецкого посла в Литве про Вторую мировую войну

13:13 19.11.2020 (обновлено: 13:50 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр УстиновПарад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года
Парад на Красной площади в Москве 7 ноября 1941 года - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Александр Устинов
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Россия возмущена циничными словами немецкого посла в Литве Маттиаса Сонна о том, что целью освобождения Красной армией Германии от нацизма было установление "сталинского репрессивного правления", заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Мы квалифицируем эти "откровения" высокопоставленного дипломата МИД ФРГ, навеянные культивируемыми десятилетиями националистическими силами в Литве антироссийскими настроениями, как провокацию, грубую и циничную", — подчеркнула дипломат, добавив, что Москва ожидает от Берлина объяснений и "четкого дистанцирования от подобного индивидуального выпада".

По ее словам, в последнее время в ФРГ все активнее продвигают идеи, приравнивающие Советский Союз к нацистской Германии в контексте причин начала Второй мировой.
"Делается это, совершенно очевидно, с какой целью — стремление просто выхолостить ответственность Германии за бесчеловечные преступления нацизма. Такой подход вызывает абсолютно категорическое неприятие и ставит под вопрос беспрецедентный по степени человеческого самоопределения процесс послевоенного примирения россиян и немцев", — подытожила Захарова.
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