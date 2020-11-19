https://ria.ru/20201119/vodka-1585283342.html
Роскачество сравнило безопасность дорогой и дешевой водки
Роскачество сравнило безопасность дорогой и дешевой водки
Роскачество провело повторное исследование водки и пришло к выводу о безопасности как дорогой, так и дешевой продукции, говорится в материалах организации. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T08:07
2020-11-19T08:07
2020-11-19T08:07
роскачество
алкоголь
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154346/67/1543466797_0:144:3131:1905_1400x0_80_0_0_06742e1089216b058244b0dcfac8c091.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Роскачество провело повторное исследование водки и пришло к выводу о безопасности как дорогой, так и дешевой продукции, говорится в материалах организации."Закупочная стоимость исследованных образцов составила от 200 до 1554 рублей за бутылку 0,5 литра. В результате вся продукция, от самой дешевой до самой дорогой, оказалась безопасной (соответствует требованиям 171-ФЗ), большинство товаров получили 5 баллов в рейтинге Роскачества", - говорится в сообщении организации."Все образцы изготовлены на основе пищевого спирта, не содержат денатурирующих веществ и фурфурола; содержание токсичных веществ и метанола (метилового спирта) ниже установленного уровня; крепость напитков и полнота налива соответствуют заявленному на маркировке", - перечисляют эксперты.Между тем, небольшие недостатки все-таки были: к водке двух торговых марок возникли замечания в части способа очистки, еще к двум - по вкусу: он был жгучим и резким.Впервые Роскачество исследовало водку в 2017 году, изучив 49 товаров от 34 производителей. В 2020 году была проверена водка из спирта сорта "люкс" либо "альфа" — всего 23 товара от 14 производителей. По итогам повторного исследования общий рейтинг водки включает в себя информацию о 72 товарах.
https://ria.ru/20200101/1562544274.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/154346/67/1543466797_201:0:2932:2048_1400x0_80_0_0_094219dbf4562e5636fa3f4f9071e45a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роскачество, алкоголь, общество
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Роскачество
провело повторное исследование водки и пришло к выводу о безопасности как дорогой, так и дешевой продукции, говорится в материалах организации.
"Закупочная стоимость исследованных образцов составила от 200 до 1554 рублей за бутылку 0,5 литра. В результате вся продукция, от самой дешевой до самой дорогой, оказалась безопасной (соответствует требованиям 171-ФЗ), большинство товаров получили 5 баллов в рейтинге Роскачества", - говорится в сообщении организации.
"Можно утверждать, что качество водки кардинально не зависит от ее цены", - делают вывод эксперты. Они отмечают, что образцы водки стоимостью от 230 до 1000 рублей, набравшие наибольшее количество баллов по вкусу и аромату у профессиональных дегустаторов, показали себя с лучшей стороны и в лабораторных испытаниях.
"Все образцы изготовлены на основе пищевого спирта, не содержат денатурирующих веществ и фурфурола; содержание токсичных веществ и метанола (метилового спирта) ниже установленного уровня; крепость напитков и полнота налива соответствуют заявленному на маркировке", - перечисляют эксперты.
Между тем, небольшие недостатки все-таки были: к водке двух торговых марок возникли замечания в части способа очистки, еще к двум - по вкусу: он был жгучим и резким.
Впервые Роскачество исследовало водку в 2017 году, изучив 49 товаров от 34 производителей. В 2020 году была проверена водка из спирта сорта "люкс" либо "альфа" — всего 23 товара от 14 производителей. По итогам повторного исследования общий рейтинг водки включает в себя информацию о 72 товарах.