https://ria.ru/20201119/vodka-1585283342.html

Роскачество сравнило безопасность дорогой и дешевой водки

Роскачество сравнило безопасность дорогой и дешевой водки

Роскачество провело повторное исследование водки и пришло к выводу о безопасности как дорогой, так и дешевой продукции, говорится в материалах организации. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T08:07

2020-11-19T08:07

2020-11-19T08:07

роскачество

алкоголь

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Роскачество провело повторное исследование водки и пришло к выводу о безопасности как дорогой, так и дешевой продукции, говорится в материалах организации."Закупочная стоимость исследованных образцов составила от 200 до 1554 рублей за бутылку 0,5 литра. В результате вся продукция, от самой дешевой до самой дорогой, оказалась безопасной (соответствует требованиям 171-ФЗ), большинство товаров получили 5 баллов в рейтинге Роскачества", - говорится в сообщении организации."Все образцы изготовлены на основе пищевого спирта, не содержат денатурирующих веществ и фурфурола; содержание токсичных веществ и метанола (метилового спирта) ниже установленного уровня; крепость напитков и полнота налива соответствуют заявленному на маркировке", - перечисляют эксперты.Между тем, небольшие недостатки все-таки были: к водке двух торговых марок возникли замечания в части способа очистки, еще к двум - по вкусу: он был жгучим и резким.Впервые Роскачество исследовало водку в 2017 году, изучив 49 товаров от 34 производителей. В 2020 году была проверена водка из спирта сорта "люкс" либо "альфа" — всего 23 товара от 14 производителей. По итогам повторного исследования общий рейтинг водки включает в себя информацию о 72 товарах.

https://ria.ru/20200101/1562544274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роскачество, алкоголь, общество