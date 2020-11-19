https://ria.ru/20201119/vladivostok-1585310050.html

Прокуратура назвала причину падения плиты на машину во Владивостоке

Прокуратура назвала причину падения плиты на машину во Владивостоке

Плита с крыши дома во Владивостоке упала на машину, предварительно, из-за того, что ее потянули вниз обледеневшие провода, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T11:31

2020-11-19T11:31

2020-11-19T14:07

владивосток

приморский край

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя — РИА Новости. Плита с крыши дома во Владивостоке упала на машину, предварительно, из-за того, что ее потянули вниз обледеневшие провода, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморского края."По предварительным данным, упал козырек вентиляционной шахты — его потянули за собой провода, которые обледенели и обвисли", — сказал собеседник.По его словам, дом не старый, не считается ветхим.В четверг бетонная плита упала с крыши девятиэтажного дома во Владивостоке на автомобиль, который в этот момент чистил владелец. Видео инцидента опубликовано в соцсетях: хозяин машины успевает отскочить лишь за секунду до падения массивного объекта на крышу иномарки. В мэрии сообщали, что убирать плиту будут только после приезда полиции. Прокуратура начала проверку. В мэрии РИА Новости пояснили, что вопрос с компенсацией за машину будет решаться через суд, а также что дом не является аварийным.

https://ria.ru/20201119/padenie-1585281810.html

владивосток

приморский край

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Кадры падения бетонной плиты на автомобиль во Владивостоке Водителя иномарки во Владивостоке, где прошел сильный ледяной дождь, едва не раздавило бетонной плитой. Она прилетела с высоты 9-го этажа, когда мужчина чистил машину у подъезда. 2020-11-19T11:31 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владивосток, приморский край, происшествия