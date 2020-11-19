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https://ria.ru/20201119/vladivostok-1585310050.html
Прокуратура назвала причину падения плиты на машину во Владивостоке
Прокуратура назвала причину падения плиты на машину во Владивостоке
Плита с крыши дома во Владивостоке упала на машину, предварительно, из-за того, что ее потянули вниз обледеневшие провода, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T11:31
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владивосток
приморский край
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя — РИА Новости. Плита с крыши дома во Владивостоке упала на машину, предварительно, из-за того, что ее потянули вниз обледеневшие провода, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморского края."По предварительным данным, упал козырек вентиляционной шахты — его потянули за собой провода, которые обледенели и обвисли", — сказал собеседник.По его словам, дом не старый, не считается ветхим.В четверг бетонная плита упала с крыши девятиэтажного дома во Владивостоке на автомобиль, который в этот момент чистил владелец. Видео инцидента опубликовано в соцсетях: хозяин машины успевает отскочить лишь за секунду до падения массивного объекта на крышу иномарки. В мэрии сообщали, что убирать плиту будут только после приезда полиции. Прокуратура начала проверку. В мэрии РИА Новости пояснили, что вопрос с компенсацией за машину будет решаться через суд, а также что дом не является аварийным.
https://ria.ru/20201119/padenie-1585281810.html
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60
Кадры падения бетонной плиты на автомобиль во Владивостоке
Водителя иномарки во Владивостоке, где прошел сильный ледяной дождь, едва не раздавило бетонной плитой. Она прилетела с высоты 9-го этажа, когда мужчина чистил машину у подъезда.
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владивосток, приморский край, происшествия

Прокуратура назвала причину падения плиты на машину во Владивостоке

11:31 19.11.2020 (обновлено: 14:07 19.11.2020)
 
Плита упала на автомобиль во Владивостоке
Плита упала на автомобиль во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя — РИА Новости. Плита с крыши дома во Владивостоке упала на машину, предварительно, из-за того, что ее потянули вниз обледеневшие провода, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Приморского края.
"По предварительным данным, упал козырек вентиляционной шахты — его потянули за собой провода, которые обледенели и обвисли", — сказал собеседник.
По его словам, дом не старый, не считается ветхим.
В четверг бетонная плита упала с крыши девятиэтажного дома во Владивостоке на автомобиль, который в этот момент чистил владелец. Видео инцидента опубликовано в соцсетях: хозяин машины успевает отскочить лишь за секунду до падения массивного объекта на крышу иномарки. В мэрии сообщали, что убирать плиту будут только после приезда полиции. Прокуратура начала проверку. В мэрии РИА Новости пояснили, что вопрос с компенсацией за машину будет решаться через суд, а также что дом не является аварийным.
Кадры падения бетонной плиты на автомобиль во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
Вчера, 07:22
В Приморье плита упала с крыши дома на машину, едва не придавив владельца
 
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