https://ria.ru/20201119/viagra-1585190109.html
Спайк Ли снимет мюзикл о создателях "Виагры"
Спайк Ли снимет мюзикл о создателях "Виагры"
Американский Режиссер Спайк Ли ("Черный клановец") снимет мюзикл о компании Pfizer и запуске "волшебных" таблеток "Виагра", сообщает Deadline. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T00:25
2020-11-19T00:25
2020-11-19T00:25
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Американский Режиссер Спайк Ли ("Черный клановец") снимет мюзикл о компании Pfizer и запуске "волшебных" таблеток "Виагра", сообщает Deadline.Сценарий он написал совместно с Кваме Квей-Арма. Музыкой займутся Хайди Роудвальд и Стю Стюарт. В основе проекта статья Дэвида Кушнера в журнале Esquire "Всем встать. Нерассказанная история о парнях, которые создали "Виагру". В ней речь идет о том, как Pfizer начал производить препарат от боли в груди, но вскоре выяснилось, что один из его побочных эффектов: восстановление эректильной дисфункции. В результате маленькие голубые таблетки быстро набрали популярность по всему миру. Для самого Спайка Ли это будет первый мюзикл. Режиссер поделился, что любовь к этому жанру внушила ему мама Жаклин Ли."Я проработал 30 лет в качестве режиссера, и мне впервые предстоит снять танцевальный мюзикл. Мне не терпится начать", — поделился режиссер. Дата предполагаемой премьеры проекта пока не сообщается.
https://ria.ru/20200723/1574722166.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, спайк ли
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости
. Американский Режиссер Спайк Ли ("Черный клановец") снимет мюзикл о компании Pfizer и запуске "волшебных" таблеток "Виагра", сообщает
Deadline.
Сценарий он написал совместно с Кваме Квей-Арма. Музыкой займутся Хайди Роудвальд и Стю Стюарт.
В основе проекта статья Дэвида Кушнера в журнале Esquire "Всем встать. Нерассказанная история о парнях, которые создали "Виагру". В ней речь идет о том, как Pfizer начал производить препарат от боли в груди, но вскоре выяснилось, что один из его побочных эффектов: восстановление эректильной дисфункции. В результате маленькие голубые таблетки быстро набрали популярность по всему миру.
Для самого Спайка Ли это будет первый мюзикл. Режиссер поделился, что любовь к этому жанру внушила ему мама Жаклин Ли.
"Я проработал 30 лет в качестве режиссера, и мне впервые предстоит снять танцевальный мюзикл. Мне не терпится начать", — поделился режиссер.
Дата предполагаемой премьеры проекта пока не сообщается.