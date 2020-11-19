https://ria.ru/20201119/viagra-1585190109.html

Спайк Ли снимет мюзикл о создателях "Виагры"

Спайк Ли снимет мюзикл о создателях "Виагры"

Американский Режиссер Спайк Ли ("Черный клановец") снимет мюзикл о компании Pfizer и запуске "волшебных" таблеток "Виагра", сообщает Deadline. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T00:25

2020-11-19T00:25

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Американский Режиссер Спайк Ли ("Черный клановец") снимет мюзикл о компании Pfizer и запуске "волшебных" таблеток "Виагра", сообщает Deadline.Сценарий он написал совместно с Кваме Квей-Арма. Музыкой займутся Хайди Роудвальд и Стю Стюарт. В основе проекта статья Дэвида Кушнера в журнале Esquire "Всем встать. Нерассказанная история о парнях, которые создали "Виагру". В ней речь идет о том, как Pfizer начал производить препарат от боли в груди, но вскоре выяснилось, что один из его побочных эффектов: восстановление эректильной дисфункции. В результате маленькие голубые таблетки быстро набрали популярность по всему миру. Для самого Спайка Ли это будет первый мюзикл. Режиссер поделился, что любовь к этому жанру внушила ему мама Жаклин Ли."Я проработал 30 лет в качестве режиссера, и мне впервые предстоит снять танцевальный мюзикл. Мне не терпится начать", — поделился режиссер. Дата предполагаемой премьеры проекта пока не сообщается.

https://ria.ru/20200723/1574722166.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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кино и сериалы, новости культуры, спайк ли