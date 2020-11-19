https://ria.ru/20201119/veter-1585278486.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T05:34

2020-11-19T05:34

2020-11-19T05:34

гидрометцентр

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Степень интенсивности опасных явлений: желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о ветре порывами 15-20 метров в секунду действует в Москве и области до полудня 20 ноября.

https://ria.ru/20201116/moskva-1584789907.html

москва

московская область (подмосковье)

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество