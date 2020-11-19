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Овдовевшая из-за сухого льда Диденко запланировала вечеринку с бассейном
Овдовевшая из-за сухого льда Диденко запланировала вечеринку с бассейном
Блогер Екатерина Диденко запланировала вечеринку на Новый год в доме с бассейном и сауной, об этом она сообщила в Instagram-stories. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T01:54
2020-11-19T01:54
2020-11-19T01:54
екатерина диденко
москва
общество
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Блогер Екатерина Диденко запланировала вечеринку на Новый год в доме с бассейном и сауной, об этом она сообщила в Instagram-stories."Ищем домик на большую компанию в ближайшем Подмосковье 31—3 января, с сауной, бассейном", - написала Диденко.В феврале вечеринка в одном из банных комплексов в Москве, где блогер праздновала свой день рождения, закончилась трагедией. Во время мероприятия в бассейн высыпали сухой лед, в результате два человека скончались на месте, а муж Диденко умер позже в реанимации.Спустя несколько месяцев блогер представила своего нового молодого человека.
https://ria.ru/20200402/1569471667.html
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