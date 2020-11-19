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Овдовевшая из-за сухого льда Диденко запланировала вечеринку с бассейном
Овдовевшая из-за сухого льда Диденко запланировала вечеринку с бассейном
Блогер Екатерина Диденко запланировала вечеринку на Новый год в доме с бассейном и сауной, об этом она сообщила в Instagram-stories. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T01:54
2020-11-19T01:54
екатерина диденко
москва
общество
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Блогер Екатерина Диденко запланировала вечеринку на Новый год в доме с бассейном и сауной, об этом она сообщила в Instagram-stories."Ищем домик на большую компанию в ближайшем Подмосковье 31—3 января, с сауной, бассейном", - написала Диденко.В феврале вечеринка в одном из банных комплексов в Москве, где блогер праздновала свой день рождения, закончилась трагедией. Во время мероприятия в бассейн высыпали сухой лед, в результате два человека скончались на месте, а муж Диденко умер позже в реанимации.Спустя несколько месяцев блогер представила своего нового молодого человека.
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екатерина диденко, москва, общество

Овдовевшая из-за сухого льда Диденко запланировала вечеринку с бассейном

01:54 19.11.2020
 
© Фото : Инстаграм-аккаунт @didenko.katerinaСториз из инстаграма Екатерины Диденко от 1 сентября 2020
Сториз из инстаграма Екатерины Диденко от 1 сентября 2020 - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Фото : Инстаграм-аккаунт @didenko.katerina
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Блогер Екатерина Диденко запланировала вечеринку на Новый год в доме с бассейном и сауной, об этом она сообщила в Instagram-stories.
"Ищем домик на большую компанию в ближайшем Подмосковье 31—3 января, с сауной, бассейном", - написала Диденко.
В феврале вечеринка в одном из банных комплексов в Москве, где блогер праздновала свой день рождения, закончилась трагедией. Во время мероприятия в бассейн высыпали сухой лед, в результате два человека скончались на месте, а муж Диденко умер позже в реанимации.
Спустя несколько месяцев блогер представила своего нового молодого человека.
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Екатерина ДиденкоМоскваОбщество
 
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