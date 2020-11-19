Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201119/vatskina-1585402161.html
Первая европейская страна получила образцы российской вакцины от COVID-19
Первая европейская страна получила образцы российской вакцины от COVID-19
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна получила первые образцы российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, передает агентство РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:49
2020-11-19T19:03
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
петер сийярто
венгрия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585416596_0:92:3072:1820_1400x0_80_0_0_5e073588e5cc108419060a5e4de5b9b8.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна получила первые образцы российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, передает агентство Блумберг.Как отмечает агентство, Венгрия стала первой европейской страной, куда была доставлена российская вакцина.В своем профиле в Facebook Сийярто выложил видео с сообщением о прибытии вакцины, где также показан процесс доставки препарата самолетом авиакомпании "Аэрофлот".Ранее по итогам переговоров министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и Сийярто стало известно, что РФ обсуждает производство в Венгрии российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, в этой стране готовится производственная площадка.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/13/1585416596_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_cbf97e2862f40552daa2d49c9bd59e2b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петер сийярто, венгрия, в мире

Первая европейская страна получила образцы российской вакцины от COVID-19

17:49 19.11.2020 (обновлено: 19:03 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина "Спутник V" от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований
Российская вакцина Спутник V от коронавируса доставлена в Венгрию для клинических исследований - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Пресс-служба МИД Венгрии
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна получила первые образцы российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, передает агентство Блумберг.
Как отмечает агентство, Венгрия стала первой европейской страной, куда была доставлена российская вакцина.
В своем профиле в Facebook Сийярто выложил видео с сообщением о прибытии вакцины, где также показан процесс доставки препарата самолетом авиакомпании "Аэрофлот".
Ранее по итогам переговоров министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и Сийярто стало известно, что РФ обсуждает производство в Венгрии российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, в этой стране готовится производственная площадка.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Петер СийяртоВенгрияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:37В Минцифры прокомментировали упразднение Роспечати и Россвязи
10:35В Совфеде оценили преимущества упразднения Роспечати и Россвязи
10:33Омбудсмен рассказал подробности о похитителе ребенка под Владимиром
10:30Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
10:26Сотрудники Россвязи и Роспечати смогут продолжить работу в Минцифры
10:24В СК сообщили о состоянии ребенка, выжившего после ЧП с авто в Югре
10:20Ученые оценили ситуацию с водоснабжением Крыма
10:20Глава СЖР оценил возможные последствия упразднения Роспечати
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
Лента новостейМолния