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Первая европейская страна получила образцы российской вакцины от COVID-19

Первая европейская страна получила образцы российской вакцины от COVID-19

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна получила первые образцы российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, передает агентство РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T17:49

2020-11-19T17:49

2020-11-19T19:03

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

петер сийярто

венгрия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что страна получила первые образцы российской вакцины "Спутник V" против коронавируса, передает агентство Блумберг.Как отмечает агентство, Венгрия стала первой европейской страной, куда была доставлена российская вакцина.В своем профиле в Facebook Сийярто выложил видео с сообщением о прибытии вакцины, где также показан процесс доставки препарата самолетом авиакомпании "Аэрофлот".Ранее по итогам переговоров министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и Сийярто стало известно, что РФ обсуждает производство в Венгрии российской вакцины "Спутник V" от коронавируса, в этой стране готовится производственная площадка.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, петер сийярто, венгрия, в мире