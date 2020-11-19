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Валенса предупредил об угрозе разрушения мира
Валенса предупредил об угрозе разрушения мира
Миру угрожает разрушение: если не будет найден компромисс, жизнь на Земле может исчезнуть на тысячи лет, предупредил один из самых известных польских политиков, РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T10:32
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земля
лех валенса
в мире
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ВАРШАВА, 19 ноя - РИА Новости. Миру угрожает разрушение: если не будет найден компромисс, жизнь на Земле может исчезнуть на тысячи лет, предупредил один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса.В интервью РИА Новости в ответ на просьбу спрогнозировать, каким будет мир после пандемии, он задал встречный вопрос: "Договоримся ли мы вообще в итоге или уничтожим жизнь на этой планете?""Мы или достигнем компромисса и сможем противостоять вызовам, или не сможем и уничтожим жизнь на планете. Кто-то говорил, что на Земле уже четыре раза была подобная ситуация, когда мы доходим до момента, когда не можем договориться, мир разрушается, несколько тысяч лет на Земле отсутствует жизнь, а через какое-то время появляются Адам и Ева и все строится заново. А потом мы снова доходим до того самого момента и снова все разрушаем. Может и так", - отметил собеседник агентства.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
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РИА Новости
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земля, лех валенса, в мире

Валенса предупредил об угрозе разрушения мира

10:32 19.11.2020 (обновлено: 11:21 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Леонид СвиридовЛех Валенса
Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Леонид Свиридов
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 ноя - РИА Новости. Миру угрожает разрушение: если не будет найден компромисс, жизнь на Земле может исчезнуть на тысячи лет, предупредил один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса.
В интервью РИА Новости в ответ на просьбу спрогнозировать, каким будет мир после пандемии, он задал встречный вопрос: "Договоримся ли мы вообще в итоге или уничтожим жизнь на этой планете?"
"Мы или достигнем компромисса и сможем противостоять вызовам, или не сможем и уничтожим жизнь на планете. Кто-то говорил, что на Земле уже четыре раза была подобная ситуация, когда мы доходим до момента, когда не можем договориться, мир разрушается, несколько тысяч лет на Земле отсутствует жизнь, а через какое-то время появляются Адам и Ева и все строится заново. А потом мы снова доходим до того самого момента и снова все разрушаем. Может и так", - отметил собеседник агентства.
Читайте полный текст интервью >>
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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