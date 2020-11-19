Валенса призвал страны вместе решить, как подготовиться к новым пандемиям
10:05 19.11.2020 (обновлено: 11:03 19.11.2020)
ВАРШАВА, 19 ноя - РИА Новости. Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса считает, что все страны, включая Россию, должны сесть за стол переговоров и выработать глобальные договоренности о том, как подготовиться к следующим пандемиям, которые могут оказаться страшнее, чем нынешний коронавирус.
"То, что происходит сейчас, - это судьба погрозила нам пальцем: "Слушайте, следующей болезни вы не переживете, так что вы должны сесть за стол все вместе, включая Россию, и задуматься, какие вопросы не решаются в наших странах", - заявил Валенса в интервью РИА Новости.
По его мнению, мир должен найти "глобальные договоренности, программы, деньги, структуры, чтобы не поддаться следующему удару".
"То же самое с миграцией. Если мы ликвидируем границы, то будут приезжать мигранты. И здесь тоже судьба погрозила нам пальцем. С настоящей миграцией мы столкнемся знаете, когда? Когда откроемся для Китая и Индии. Тогда вы увидите, что такое миграция. А то, что есть сейчас – это только угроза пальцем. Приготовьтесь, найдите работающие решения, каким образом пережить открытие границ. Но безопасно", - сказал Валенса.
При этом он считает, что дискуссию надо ускорить. "У нас теперь есть лучшие средства – интернет и другие вещи. Так что можем ускорить. Но пока политики-демагоги ставят под сомнения решения, подрывают структуры, а остальные сидят тихо и ждут неизвестно чего", - отметил политик.
Россия, первой в мире разработавшая вакцину против COVID-19, неоднократно призывала другие страны к совместным усилиям по борьбе с коронавирусом.
Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН предложил бесплатно предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам организации. Он также заявил, что Россия абсолютно открыта и настроена на партнерство по борьбе с коронавирусом, в связи с чем предлагает провести онлайн-конференцию по вакцинам с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.