https://ria.ru/20201119/valensa-1585294648.html

Валенса призвал страны вместе решить, как подготовиться к новым пандемиям

Валенса призвал страны вместе решить, как подготовиться к новым пандемиям

Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса считает, что все страны, включая Россию, должны сесть за стол... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T10:05

2020-11-19T10:05

2020-11-19T11:03

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оон

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ВАРШАВА, 19 ноя - РИА Новости. Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса считает, что все страны, включая Россию, должны сесть за стол переговоров и выработать глобальные договоренности о том, как подготовиться к следующим пандемиям, которые могут оказаться страшнее, чем нынешний коронавирус."То, что происходит сейчас, - это судьба погрозила нам пальцем: "Слушайте, следующей болезни вы не переживете, так что вы должны сесть за стол все вместе, включая Россию, и задуматься, какие вопросы не решаются в наших странах", - заявил Валенса в интервью РИА Новости.По его мнению, мир должен найти "глобальные договоренности, программы, деньги, структуры, чтобы не поддаться следующему удару"."То же самое с миграцией. Если мы ликвидируем границы, то будут приезжать мигранты. И здесь тоже судьба погрозила нам пальцем. С настоящей миграцией мы столкнемся знаете, когда? Когда откроемся для Китая и Индии. Тогда вы увидите, что такое миграция. А то, что есть сейчас – это только угроза пальцем. Приготовьтесь, найдите работающие решения, каким образом пережить открытие границ. Но безопасно", - сказал Валенса.При этом он считает, что дискуссию надо ускорить. "У нас теперь есть лучшие средства – интернет и другие вещи. Так что можем ускорить. Но пока политики-демагоги ставят под сомнения решения, подрывают структуры, а остальные сидят тихо и ждут неизвестно чего", - отметил политик.Россия, первой в мире разработавшая вакцину против COVID-19, неоднократно призывала другие страны к совместным усилиям по борьбе с коронавирусом.Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на сессии Генассамблеи ООН предложил бесплатно предоставить вакцину от коронавируса сотрудникам организации. Он также заявил, что Россия абсолютно открыта и настроена на партнерство по борьбе с коронавирусом, в связи с чем предлагает провести онлайн-конференцию по вакцинам с участием государств, заинтересованных в кооперации по созданию вакцин против коронавируса.Читайте полный текст интервью >>>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/vaktsinatsiya-1585291380.html

https://ria.ru/20200326/1569211145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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